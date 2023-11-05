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Прогноз на матч Мумбаи Сити — Аль-Хиляль 6 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
мумбаи Сити - Аль-Хиляль прогноз
мумбаи Сити мумбаи Сити
Лига чемпионов АФК Вчера, 09:00 мумбаи Сити - Аль-Хиляль
Завершен
0 : 2
Международные,
Аль-Хиляль Аль-Хиляль
62’
Михаэль
85’
Александар Митрович
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 2.1
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В рамках четвертого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов состоится матч между Мумбаи Сити и Аль-Хилялем. Встреча пройдет на Патил Стэдиум в Индии 6 ноября. Начало игры запланировано на 15:00 по центральноевропейскому времени.

Мумбаи Сити

Мумбаи Сити основан всего в 2014-м году как одна из восьми франшиз вновь созданной лиги. Команда может похвастаться одним чемпионским титулом в сезоне 2020/21, а также тем, что в ее составе на закате карьеры выступали такие игроки как Николя Анелька и Диего Форлан. К слову, клуб принадлежит корпорации City Football Group, которая также является владельцем Манчестер Сити.

В новый сезон Мумбаи входит тяжело, однако три победы и две ничью в стартовых пяти матчах позволяют занимать второе место в турнирной таблице индийской Суперлиги. В Лиге чемпионов у индийского коллектива шансов на выход из группы не осталось. Все три предыдущих матча Мумбаи проиграл с общим счетом 0:11.

Аль-Хиляль

Команда уверенно возглавляет турнирную таблицу саудовской Про-Лиги. Аль-Хиляль еще не знает поражений в этом сезоне, да и в целом игроки находятся в прекрасной форме. Не мешает демонстрировать отличные результаты даже травма Неймара, из-за которой бразилец выбыл на длительный период.

В Лиге чемпионов Аль-Хиляль стартовал с ничьи в матче с Навбахором, а затем добыл две убедительных победы и после трех туров возглавляет турнирную таблицу своей группы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Мумбаи пропускает в пяти матчах подряд.
  • Аль-Хиляль в предыдущих двух матчах на международной арене забил 9 голов.
  • Поединок двухнедельной давности между этими командами завершился для Мумбаи Сити разгромом 0:6.

Прогноз

Не думаю, что саудовский клуб столкнется с проблемами в этом поединке. Уж слишком разный уровень игроков. Однако большого количества голов ждать не мтоит. Ставлю на Тотал Меньше 3.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 2.1
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