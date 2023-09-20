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Прогноз на матч Монако - Ницца 22 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Монако - Ницца 22 сентября 2023 года
Монако Монако
Лига 1 Франция 22 сен 2023, 15:00 Монако - Ницца
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- : -
Франция, Monaco, Луи II
Ницца Ницца
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Монако
Коэф.: 2.008
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В пятницу 22 сентября в 21:00 по среднеевропейскому времени на арене «ЛуиII» в рамках открытия шестого тура французской Лиги 1 местный Монако примет в гостях Ниццу.

Монако

Хотя команда и играет во французском футбольном чемпионате, но является представителем другого государства – Монако и они единственный профессиональный клуб карликового княжества. Клубу восемь раз удавалось завоевать первенство в Лиге 1, пять раз стать обладателями Кубка и четыре раза Суперкубка Франции, а также один раз победить в Кубке французской лиги. На международной арене «красно-белые» доходили до финальных матчей Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и до полуфинала Кубка УЕФА.

В предыдущем сезоне Монако занял шестую строчку турнирной таблицы отстав от зоны еврокубков на 2 бала. В текущем сезоне команда идет без поражений и после пяти матчей «красно-белые» имеют одиннадцать очков за три победы и две ничьих, что дает им первую строчку турнирной таблицы.

Летом клуб заключил контракт с новым тренером – австрийцем Адольфом Гюттером, который успел поработать тренером у себя на родине, после в Швейцарии и Германии, а сейчас перебрался во Францию. Также во время последнего трансфертного окна клуб заключил контракты с Фоларином Балогуном с Арсенала, Денисом Закрией из Ювентуса, Мохаммедом Салису из Саутгемптона. Но, к сожалению, последний из-за травмы не поможет команде в текущем матче, как и три других травмированных игрока: Елисс Бен Сегир, Эдан Диоп и Брил Эмболо.

Ницца

Клуб с юга четыре раза побеждал в Лиге 1, три раза забирал Кубок и один раз Суперкубок Франции. Команда трижды принимала участие в групповом этапе Кубка Европы, где один раз сумела выйти с группы, но была остановлена в 1/16 финала. А также в прошлом сезоне «орлята» пробились в Лигу конференций, но проиграли Базелю в четвертьфинале.

В прошлом сезоне Ницца финишировала на девятой строчке в Лиге 1, ну а нынешний сезон они начали лучше и в пяти первых матчах, как и их соперник, пока не знают поражений. Имея две победы и три ничьи, команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Как и его соперник, Ницца этим летом подписала нового тренера. Им стал Франческо Фариоли. До «орлят» итальянец успел поработать в двух турецких клубоах. Также летом клуб подписал новых игроков, среди которых Терем Моффи с Лорьяна и Жереми Бога из Аталанты. В этом матче из-за различных травм не сыграют три игрока, среди которых есть игрок основного состава – Алексис Клод-Маурис.

Факты о матче и статистика личных встреч

Команды множество раз встречались между собой и за последние десять матчей преимущество на стороне хозяев предстоящей игры. Семь раз Монако выходил победителем из этих встреч, дважды побеждала Ницца и лишь единожды была зафиксирована ничья. Количество забитых мячей практически равное у обеих команд, за десять игр «красно-белые» закатили в ворота соперника шестнадцать мячей, на что «орлята» ответили двенадцатью голами.

Прогноз на матч

Обе команды на старте сезона выглядят очень уверенно и отсутствие поражений тому подтверждение. Хоть игра с Ниццей для Монако и не будет легкой, но букмекеры дают на победу «красно-белых» коэффициент 2,008 и почему бы этим не воспользоваться? Моя ставка – победа Монако!

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Прогноз на матч Победа Монако
Коэф.: 2.008
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