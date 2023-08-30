EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Монако - Ланс 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Монако - Ланс 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Монако - Ланс 2 сентября 2023 года
Монако Монако
Лига 1 Франция 02 сен 2023, 15:00 Монако - Ланс
-
- : -
Франция, Monaco, Луи II
Ланс Ланс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.64
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку

2 сентября на "Луи II"(Монако) пройдет матч 4-го тура Лиги 1 Франции, в котором "Монако" встретится с "Лансом". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Монако"

Клуб, конечно, не смог повторить неожиданный триумф времен юного Мбаппе (и ряда других звезд), с чемпионским титулом 2017-го года. Но все-таки хочет играть в Лиге чемпионов, что значит необходимость финишировать как минимум на 3-м месте. Пару раз это получалось, но прошлый сезон был де-факто провальным - закончили 6-ми. Ожидаемо у Головина появился летом новый наставник, Хюттер, довольно опытный и относительно успешный немецкий специалист. Да и состав активно менялся - чего стоила сага вокруг Балогуна из лондонского "Арсенала". Но при этом если у "Клермона" и "Страсбура" выиграли, причем уверенно, то с "Нантом" была только ничья. Впрочем, и там, проигрывая "канарейкам" на выезде 2-0 и 3-1, в итоге "монегаски" вырвали зрелищную ничью.

"Ланс"

Команда стала одним из главных открытий прошлого сезона. В 2020-м году "кроваво-золотые" наконец-то вернулись в высший дивизион страны. Сначала подопечные Франка Эза дважды брали 7-е место - а в прошлом розыгрыше вдруг стали вице-чемпионом страны. ПСЖ набрал всего на 1 балл больше! Правда, клуб довольно беден, и летом продали лидеров во главе с Опенда и Фофана. Были и новички, и достаточно дорогие - Анди Диуф обошелся в 15 миллионов, Элье Ваи стоил в 2 раза дороже. Но пока что коллектив, кажется, все-таки "сыроват". Ладно проиграть ПСЖ, тем более что тот тоже буксовал на старте и просто обязан был дать результат. Но до этого вице-чемпион проиграл на выезде перестрелку "Бресту" 2-3, а потом, быстро открыв счет, ограничились только ничьей с потенциальным конкурентом, "Ренном", 1-1.

Статистика личных встреч

Начиная с 2020-го года, в 7 крайних поединках, "Ланс" выиграл 4 раза, при единственном поражении. В прошлом сезоне "кроваво-золотые" взяли максимум, 6 очков из 6.

Прогноз

Букмекеры больше верят в "монегасков". Но оба играют скорее зрелищно, чем стабильно. Ждем "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,64).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.64
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку
Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Лига Европы 31 авг 2023, 12:00 Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Карабах Коэф.: 1.66 ОИ Любляна Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года Лига Европы 31 авг 2023, 13:00 Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года Спарта Прага Коэф.: 1.95 Динамо Загреб Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Аякс - Лудогорец 31 августа 2023 года Лига Европы 31 авг 2023, 14:00 Прогноз на матч Аякс - Лудогорец 31 августа 2023 года Аякс Коэф.: 1.98 Лудогорец Разград Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Абердин - Хеккен 31 августа 2023 года Лига Европы 31 авг 2023, 14:45 Прогноз на матч Абердин - Хеккен 31 августа 2023 года Абердин Коэф.: 1.7 Хаккен Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Серия А Италия 01 сен 2023, 12:30 Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Сассуоло Коэф.: 1.89 Верона Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:30 Талантливый нападающий Челси близок к переходу в Ноттингем Форест Новости футбола Сегодня, 14:50 Аякс купил нападающего сборной Грузии за 16 млн евро Новости футбола Сегодня, 14:20 Реал близок к трансферу 16-летнего украинского таланта Новости футбола Сегодня, 13:50 Манчестер Юнайтед изменил стратегию по трансферу звезды сборной Марокко Новости футбола Сегодня, 13:25 Барселона надеется оформить трансфер звездного португальского нападающего Новости футбола Сегодня, 13:14 Жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть? Новости футбола Сегодня, 12:50 Челси вступил в борьбу за талантливого полузащитника Манчестер Сити Новости футбола Сегодня, 12:28 Астон Вилла договорилась о переходе опытного защитника Барселоны Новости футбола Сегодня, 12:08 Манчестер Сити согласовал трансфер полузащитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 10:07 Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть?
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Аякс - Лудогорец 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Абердин - Хеккен 31 августа 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Боруссия Д - Хайденхайм 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Лутон Таун - Вест Хэм 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Альмерия - Сельта 1 сентября 2023 года