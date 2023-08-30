Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.64 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

2 сентября на "Луи II"(Монако) пройдет матч 4-го тура Лиги 1 Франции, в котором "Монако" встретится с "Лансом". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Монако"

Клуб, конечно, не смог повторить неожиданный триумф времен юного Мбаппе (и ряда других звезд), с чемпионским титулом 2017-го года. Но все-таки хочет играть в Лиге чемпионов, что значит необходимость финишировать как минимум на 3-м месте. Пару раз это получалось, но прошлый сезон был де-факто провальным - закончили 6-ми. Ожидаемо у Головина появился летом новый наставник, Хюттер, довольно опытный и относительно успешный немецкий специалист. Да и состав активно менялся - чего стоила сага вокруг Балогуна из лондонского "Арсенала". Но при этом если у "Клермона" и "Страсбура" выиграли, причем уверенно, то с "Нантом" была только ничья. Впрочем, и там, проигрывая "канарейкам" на выезде 2-0 и 3-1, в итоге "монегаски" вырвали зрелищную ничью.

"Ланс" Команда стала одним из главных открытий прошлого сезона. В 2020-м году "кроваво-золотые" наконец-то вернулись в высший дивизион страны. Сначала подопечные Франка Эза дважды брали 7-е место - а в прошлом розыгрыше вдруг стали вице-чемпионом страны. ПСЖ набрал всего на 1 балл больше! Правда, клуб довольно беден, и летом продали лидеров во главе с Опенда и Фофана. Были и новички, и достаточно дорогие - Анди Диуф обошелся в 15 миллионов, Элье Ваи стоил в 2 раза дороже. Но пока что коллектив, кажется, все-таки "сыроват". Ладно проиграть ПСЖ, тем более что тот тоже буксовал на старте и просто обязан был дать результат. Но до этого вице-чемпион проиграл на выезде перестрелку "Бресту" 2-3, а потом, быстро открыв счет, ограничились только ничьей с потенциальным конкурентом, "Ренном", 1-1. Статистика личных встреч Начиная с 2020-го года, в 7 крайних поединках, "Ланс" выиграл 4 раза, при единственном поражении. В прошлом сезоне "кроваво-золотые" взяли максимум, 6 очков из 6. Прогноз Букмекеры больше верят в "монегасков". Но оба играют скорее зрелищно, чем стабильно. Ждем "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,64).

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