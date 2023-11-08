Прогноз на матч Монако — АСВЕЛ 10 ноября 2023 года

Прогноз на матч П1(-7.5) Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках седьмого тура баскетбольной Евролиги состоится матч между французскими Монако и АСВЕЛом. Встреча пройдет на Salle Gaston Medecin в пятницу, 10 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Монако

Команда лишь по итогам сезона 2014/2015 сумела вернуться в элиту французского баскетбола после долгих скитаний по низшим эшелонам. С тех пор команда закрепилась среди лидеров местного баскетбола и на данный момент является действующим чемпионом Франции.

В новом сезоне команда стартовала с 9-ти побед в 10-ти матчах и уверенно лидирует в чемпионате.

В Евролиге старт получился провальным. Монако проиграл 2 первых матча, однако потом сумел добиться четырех побед подряд, что позволяет находиться в зоне плей-офф.

АСВЕЛ

Команда базируется в городе Лион и считается одной из сильнейших во Франции. АСВЕЛ 21-кратный чемпион страны и 10-кратный обладатель Кубка Франции. Также можно отметить два выхода в финал четырех Евролиги.

Новый сезон начался неудачно. Команда проиграла 5 стартовых матчей на международной арене и лишь в предыдущем туре смогла добыть первую победу, когда на три очка перекидала Жальгирис.

В национальном первенстве тоже похвастаться нечем. АСВЕЛ добился шести побед в десяти матчах и идет в зоне плей-офф, но это точно не то, на что рассчитывают болельщики.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Монако на своем паркете имеет серию из четырех побед.

АСВЕЛ в гостях победил только в одном из предыдущих семи поединков.

Монако победил в шести последних личных встречах.

Прогноз

Хозяева являются большим фаворитом и без проблем должны побеждать АСВЕЛ. Поставлю на победу Монако с форой -7.5.

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