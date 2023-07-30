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Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года
Мольде Мольде
Лига Чемпионов 02 авг 2023, 13:00 Мольде - ХИК
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Международные, Reknes, Aker Stadion
ХИК ХИК
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.05
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2 августа на "Акер" (Молде) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Молде" встретится с ХИК. Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Молде"

Клуб начал подъем точно к своему столетнему юбилею, выиграв в 2011-м первое чемпионство - именно тогда Сульшер впервые заявил о себе всерьез как о тренера. Потом еще четырежды получалось брать аналогичный титул, в том числе в прошлом сезоне - именно "MFK" смогли неожиданно прервать наметившееся доминирование "Буде-Глимт". Заодно получилось обеспечить себе возможность вернуться в Лигу чемпионов. В последний раз там норвежцы выступали в 2020-м году и с 3-го места в группе переместились в Лигу Европы, вылетев уже в 1/8. Впрочем, прошлой осенью скандинавы ограничились только групповым этапом Лиги конференций. А сейчас, заметно подсев и в национальном чемпионате, где фактически нет шансов сохранить "золото", еще и в квалификации стартовали с поражения, пусть и минимального, в Хельсинки.

ХИК

Команда может считаться символом финского футбола. Это самый успешный проект в стране, и дело не только в рекордном количестве титулов местной Вейккауслиги (с учетом прошлого розыгрыша их стало 32) - "Klubi" ухитрялись пробиваться в основной розыгрыш Лиги чемпионов. Ну, а в менее рейтинговой Лиге Европы и в прошлом сезоне были среди участников группового этапа. В целом, 2023-й складывается для клуба не лучшим образом, он пока не может выйти вперед в гонке с КуПСом и СИКом на внутренней арене, а "Ларн" из Северной Ирландии прошел в прошлом раунде квалификации за счет автогола в экстра-тайме ответного, выездного матча. Но зато у соседей выиграл: мяч Кескинена в середине 1-го тайма остался единственным.

Статистика личных встреч

Странно, но за всю историю топ-клубы соседних скандинавских стран только однажды, в 2015-м, провели товарищеский матч. Тогда 1-0 выиграли норвежцы.

Прогноз

Букмекеры считают, что "Молде" возьмет реванш, причем уверенно. Но вряд ли клубы вдруг удивят зрелищным футболом - ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 2,05).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.05
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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