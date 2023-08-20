Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

23 августа на "Акер" (Молде) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Молде" встретится с "Галатасараем". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Молде"

Клуб, начиная с прошлого десятилетия, еще при Сульшере, начали более-менее регулярно "штамповать" чемпионства. О доминировании "MFK" в норвежской Элитсерии речи не идет, но в 2022-м году они взяли уже 5-й такой титул. К слову, уже понятно, что повторить это не получится, слишком далек отрыв от "Буде-Глимт", да и ряд других клубов заметно выше. Зато скандинавы уже себе гарантировали участие осенью в еврокубках - на этом можно и сосредоточиться в концовке сезона. А пока попытаться не свалиться в последнем раунде в Лигу Европы, а сыграть в Лиге чемпионов. Там подопечные Эрлинга Моэ выбили двух противников, чем-то похожих. Во-первых, это представители близких стран, финский ХИК и фарерский "КИ Клаксвик". Во-вторых, проигрывая минимально на выезде, 0-1 и 1-2 соответственно, потом норвежцы дома оформляли проход победой 2-0.

"Галатасарай" Команда вернулась на вершину турецкого футбола. Это не назовешь никак сенсацией, все-таки улучшили национальный рекорд, выиграв уже 23-е "золото". Но нельзя не оценить рывок, что был сделан при Окане Буруке. Он принимал родной для себя, униженный гранд, что финишировал крайне низко, на 13-й позиции, в 2022-м году. И досрочно оформил с ним титул! Помимо трофея, "кроваво-золотые" вернулись в Лигу чемпионов. И, параллельно подписывая звезд (Заа, Анхелиньо, Бакамбу, Дервишоглу пришли в прошлом месяце, Демирбай, Тете и Зиеш - уже в августе), турки прошли уже 2-х противников в квалификации. Стартовали они только с 2-2 в Вильнюсе, но потом выиграли и ответный поединок у "Жальгириса", и оба матча с "Олимпией" (Любляна). Статистика личных встреч Впервые стамбульский гранд приезжает к этому норвежскому клубу. Прогноз Букмекеры не верят, что фактор поля перевесит класс. "Галатасарай" мощнее и выиграет в гостях, но подстрахуемся форой "0" (коэффициент - 1,61).

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