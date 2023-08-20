АНГ АНГ NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года

Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года

Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года
Мольде Мольде
Лига Чемпионов 23 авг 2023, 15:00 Мольде - Галатасарай
-
- : -
Международные, Reknes, Aker Stadion
Галатасарай Галатасарай
Обзор Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.61
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

23 августа на "Акер" (Молде) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Молде" встретится с "Галатасараем". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Молде"

Клуб, начиная с прошлого десятилетия, еще при Сульшере, начали более-менее регулярно "штамповать" чемпионства. О доминировании "MFK" в норвежской Элитсерии речи не идет, но в 2022-м году они взяли уже 5-й такой титул. К слову, уже понятно, что повторить это не получится, слишком далек отрыв от "Буде-Глимт", да и ряд других клубов заметно выше. Зато скандинавы уже себе гарантировали участие осенью в еврокубках - на этом можно и сосредоточиться в концовке сезона. А пока попытаться не свалиться в последнем раунде в Лигу Европы, а сыграть в Лиге чемпионов. Там подопечные Эрлинга Моэ выбили двух противников, чем-то похожих. Во-первых, это представители близких стран, финский ХИК и фарерский "КИ Клаксвик". Во-вторых, проигрывая минимально на выезде, 0-1 и 1-2 соответственно, потом норвежцы дома оформляли проход победой 2-0.

"Галатасарай"

Команда вернулась на вершину турецкого футбола. Это не назовешь никак сенсацией, все-таки улучшили национальный рекорд, выиграв уже 23-е "золото". Но нельзя не оценить рывок, что был сделан при Окане Буруке. Он принимал родной для себя, униженный гранд, что финишировал крайне низко, на 13-й позиции, в 2022-м году. И досрочно оформил с ним титул! Помимо трофея, "кроваво-золотые" вернулись в Лигу чемпионов. И, параллельно подписывая звезд (Заа, Анхелиньо, Бакамбу, Дервишоглу пришли в прошлом месяце, Демирбай, Тете и Зиеш - уже в августе), турки прошли уже 2-х противников в квалификации. Стартовали они только с 2-2 в Вильнюсе, но потом выиграли и ответный поединок у "Жальгириса", и оба матча с "Олимпией" (Любляна).

Статистика личных встреч

Впервые стамбульский гранд приезжает к этому норвежскому клубу.

Прогноз

Букмекеры не верят, что фактор поля перевесит класс. "Галатасарай" мощнее и выиграет в гостях, но подстрахуемся форой "0" (коэффициент - 1,61).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.61
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Серия А Италия 21 авг 2023, 12:30 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Торино Коэф.: 1.61 Кальяри Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Ла Лига Испания 21 авг 2023, 13:00 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Алавес Коэф.: 1.66 Севилья Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Премьер-лига Англия 21 авг 2023, 15:00 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Кристал Пэлас Коэф.: 1.99 Арсенал Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Ла Лига Испания 21 авг 2023, 15:30 Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Гранада Коэф.: 2.01 Райо Вальекано Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Серия A Бразилия 21 авг 2023, 19:00 Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Гойас Коэф.: 1.82 Атлетико Паранаэнсе Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:06 Монако одержал разгромную победу в матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 14:44 Рома Моуринью не сумела добиться победы в домашнем матче Серии А Новости футбола Сегодня, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 13:51 Челси потерпел поражение в дерби Лондона Новости футбола Сегодня, 13:35 Коло-Муани принес Айнтрахту победу в 1-м туре Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 13:17 Брест одержал вторую победу и возглавил Лигу 1 Новости футбола Сегодня, 13:07 Унион одержал разгромную победу в 1-м туре Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:00 Астон Вилла уничтожила Эвертон в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года