Прогноз на матч Мохун Баган - Бангалор 27 сентября 2023 года
В рамках второго тура индийской Суперлиги Мохун Баган встретится с Бангалором. Матч состоится 27 сентября на Стадионе Индийской молодежи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по среднеевропейскому времени.
Мохун Баган
Мохун Баган — команда из города Калькутта. Клуб является одним из старейших в Азии, а также одним из самых титулованных команд Индии. «Моряки» (именно такое прозвище носит команда) действующие чемпионы Суперлиги, а главный тренер клуба испанец Хуан Феррандо.
На старте нового сезона Мохун Баган добыл уверенную победу в домашнем матче с Панджабом. Команда создала массу голевых моментов и заслуженно победила 3:1. Думаю, что в нынешнем розыгрыше индийской Суперлиги, Мохун будет главным фаворитом в борьбе за чемпионство.
Бангалор
Бангалор — это индийский футбольный клуб из одноименного города, вступающий в Суперлиге с сезона 2017/2018. Клуб основан только в 2013 году, но уже в дебютном сезоне сумел стать чемпионом Индии. Произошло это еще до основания Суперлиги.
В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в регулярном чемпионате, а в финале плей-офф уступила как раз Мохуну. Главным тренером Бангалора является англичанин Саймон Грейсон, который успел поработать во множестве английских команд, в основном из нижних дивизионов.
В первом туре Бангалор уступил в гостях Керале Бластерс.
Интересные факты о матче и история личных встреч
Мохун проиграл лишь один из последних девяти матчей во всех турнирах.
Бангалор тоже на ходу, клуб потерпел 2 поражения в последних 9 играх.
В очных поединках перевес на стороне хозяев. Стоит отметить, что команды довольно много забивают в матчах между собой.
Прогноз
Несмотря на то, что это будет матч между двумя сильнейшими командами Индии прошлого сезона, букмекеры не особо верят в гостей. Пожалуй, соглашусь с ними и поставлю на победу хозяев.
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