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В рамках второго тура индийской Суперлиги Мохун Баган встретится с Бангалором. Матч состоится 27 сентября на Стадионе Индийской молодежи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по среднеевропейскому времени.

Мохун Баган

Мохун Баган — команда из города Калькутта. Клуб является одним из старейших в Азии, а также одним из самых титулованных команд Индии. «Моряки» (именно такое прозвище носит команда) действующие чемпионы Суперлиги, а главный тренер клуба испанец Хуан Феррандо.

На старте нового сезона Мохун Баган добыл уверенную победу в домашнем матче с Панджабом. Команда создала массу голевых моментов и заслуженно победила 3:1. Думаю, что в нынешнем розыгрыше индийской Суперлиги, Мохун будет главным фаворитом в борьбе за чемпионство.

Бангалор

Бангалор — это индийский футбольный клуб из одноименного города, вступающий в Суперлиге с сезона 2017/2018. Клуб основан только в 2013 году, но уже в дебютном сезоне сумел стать чемпионом Индии. Произошло это еще до основания Суперлиги.

В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в регулярном чемпионате, а в финале плей-офф уступила как раз Мохуну. Главным тренером Бангалора является англичанин Саймон Грейсон, который успел поработать во множестве английских команд, в основном из нижних дивизионов.

В первом туре Бангалор уступил в гостях Керале Бластерс.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Мохун проиграл лишь один из последних девяти матчей во всех турнирах.

Бангалор тоже на ходу, клуб потерпел 2 поражения в последних 9 играх.

В очных поединках перевес на стороне хозяев. Стоит отметить, что команды довольно много забивают в матчах между собой.

Прогноз

Несмотря на то, что это будет матч между двумя сильнейшими командами Индии прошлого сезона, букмекеры не особо верят в гостей. Пожалуй, соглашусь с ними и поставлю на победу хозяев.

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