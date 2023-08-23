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Прогноз на матч Миллуол - Сток Сити 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Миллуол - Сток Сити 26 августа 2023 года
Миллуолл Миллуолл
Чемпионшип Англия 26 авг 2023, 10:00 Миллуолл - Сток Сити
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Англия, London, The Den
Сток Сити Сток Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.2
Париматч 4.70
Сделать ставку

26 августа в матче 4-го тура английского Чемпионшипа сыграют Миллуол и Сток Сити. Встреча пройдет на стадионе “Ден”.

Миллуол

В новом сезоне команда не радует поклонников результатами, добыв лишь одну победу в трех стартовых матчах Чемпионшипа. Победным для Миллуола был первый тур, в котором команда на выезде играла против Мидлсбро и добыла минимальную победу со счетом 1:0.

Во втором туре Миллуол встречался дома с Бристоль Сити и проиграл с таким же счетом. В минувшем туре Чемпионшипа команда противостояла Норвич Сити и уступила в гостях со счетом 1:3.

В целом же, Миллуол демонстрирует максимально закрытый футбол, забив лишь два гола в трех стартовых турах. При этом у команды есть проблемы в обороне, так как они пропустили четыре мяча в трех играх.

После трех туров Миллуол расположился на 16-й строчке турнирной таблицы.

Сток Сити

У Сток Сити в новом сезоне дела идут получше, однако пока команда не находится в зоне повышения в классе. В трех матчах "гончары" дважды победили и один раз проиграли.

В первом туре Сток Сити разгромил на своем поле Ротерхэм со счетом 4:1, после чего на выезде уступил нынешнему лидеру турнирной таблицы Ипсвичу со счетом 0:2. В минувшем туре команда праздновала минимальную домашнюю победу над Уотфордом.

После трех туров в активе Сток Сити шесть очков и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице.

Прогноз на матч

Сток Сити не считается фаворитом данного противостояния, однако ставить на победу хозяев достаточно рискованно. Предлагем поставить на победу гостей с форой (0).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.2
Париматч 4.70
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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