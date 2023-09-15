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Прогноз на матч Миллуол - Лидс 17 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Миллуол - Лидс 17 сентября 2023 года
Миллуолл Миллуолл
Чемпионшип Англия 17 сен 2023, 07:00 Миллуолл - Лидс
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Англия, London, The Den
Лидс Лидс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 2.42
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В матче шестого тура английского Чемпионшипа состоится встреча, в которой Миллуол на своем поле примет Лидс. Команды сыграют 16 сентября.

Миллуол

После пяти сыгранных туров Миллуол занимает 12-е место – ровно середину турнирной таблицы. Команда два раза победила и два раза проиграла. Еще в одной встрече нового сезона с участием Миллуола была зафиксирована ничья.

Команда демонстрирует очень слабую результативность в новом розыгрыше турнира. В четырех играх она забила лишь четыре мяча, при этом пропустила в свои ворота пять раз.

В целом, задача Миллуола – борьба за место в середине турнирной таблицы. Пока все выглядит очень неплохо и кажется, что болельщики должны быть довольны результатами своих любимчиков.

Лидс

Эта команда еще в прошлом сезоне проводила матчи с грандами европейского футбола, когда выступала в английской Премьер-лиге. Теперь же Лидс вынужден доказывать свою мощь и бороться за право вернуться в один из сильнейших чемпионатов страны.

Учитывая результаты команды в этом сезоне, вряд ли у Лидса получится пробиться в АПЛ уже в этом сезоне.

Сейчас Лидс идет на 15-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе шесть очков. Команда один раз победила в пяти матчах, добыв при это три ничьих и уступив в одном матче.

Прогноз на матч

В этой игре букмекеры видят фаворитами гостей и они вряд ли ошибаются. Я верю в то, что Лидс сможет выйти на прежний уровень и для этого им нужно побеждать в таких матчах. Буду ставить на чистую победу гостей с коэффициентом 2.42.

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Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 2.42
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