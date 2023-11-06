Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа ПСЖ Коэф.: 2.32 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Итальянский «Милан» принимает французский «ПСЖ» на своем стадионе в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Матч состоится 7 ноября.

«Милан»

Команда в настоящее время находится в неблагоприятной ситуации. В группе F Лиги чемпионов «россонери» занимают последнее место с двумя очками, и если они потерпят второе поражение подряд от «ПСЖ», их шансы на выход из группы будут минимальными.

В первой игре против «ПСЖ» «Милан» проиграл со счетом 0:3 без каких-либо возможностей на успех. В первом тайме была видна некая борьба, но затем французская команда увеличила скорость и легко выиграла у итальянцев.

В национальном чемпионате также наметился спад. Под руководством Стефано Пиоли «Милан» потерял лидерство в Серии А и сейчас занимает третье место после 11 матчей.

«ПСЖ»

Парижане с каждым матчем становятся все увереннее, они на данный момент лидирует в группе F с 6 очками.

В первой игре против «Милана» французская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0. В первом тайме отличился Киллиан Мбаппе, а после перерыва голы забили Рандаль Коло Муани и Ли Кан Ин.

В национальном чемпионате Франции «ПСЖ» также занимает первое место в турнирной таблице. На последнем туре команда разгромила «Монпелье» со счетом 3:0. Забивали Ли Кан Ин, Заир-Эмри и Витинья, в то время как Киллиан Мбаппе сохранил силы для Лиги чемпионов.

Прогноз на матч

Прогнозируется, что эта игра будет непростой для «Милана», у которого сейчас возникли проблемы и с составом, и с игрой. В то же время «ПСЖ» становится все более сильной командой, и от них можно ожидать хорошей игры. Учитывая эти факторы, хорошей ставкой может быть «чистая победа ПСЖ» по коэффициенту 2,32.

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