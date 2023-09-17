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Прогноз на матч Милан - Ньюкасл 19 сентября 2023 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Милан Милан
Лига Чемпионов 19 сен 2023, 12:45 Милан - Ньюкасл
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Международные, Milano, Сан Сиро
Ньюкасл Ньюкасл
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3,0
Коэф.: 1.71
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100%
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19 сентября на "Сан-Сиро" (Милан) пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "Милан" встретится с "Ньюкаслом".Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Милан"

Клуб при Стефано Пиоли смог показать несколько ярких достижений. Особняком, конечно же, стоит долгожданный триумф в Серии А в розыгрыше 2021/2022. Но "скудетто" сохранить не просто не получилось - только за счет 10-очкового штрафа "Ювентуса" получилось удержаться хотя бы в топ-4 итальянского футбола. И лишь за счет прорыва именно в рамках Лиги чемпионов можно считать сезон 2022/2023 успешным. Если перед этим было только 4-е место в группе, то весной "красно-черных" остановили только в полуфинале (правда, разбил их на этом уровне враг и сосед, "Интер"). Сейчас играет во многом обновленный коллектив, без Ибрагимовича, Браима Диаса, Тонали, Ребича, Ориги и не заигравшем Де Кетеларе. Но и новичков достаточно: снова пришла пара футболистов из "Милана", Лофтус-Чик и Перишич, а также Рейндерс, Окафор, Чуквуэзе, Юнус Муса, Ромеро, Пеллегрино и Йович. Идея понятна, омолодить состав, и ведь этот вариант вполне боеспособен. Если не считать провала с “Интером” в дерби…

"Ньюкасл"

Команда вступила в новую эру после того, как все-таки успешно завершилась сделка по продаже проекта Майком Эшли к королевскому дому Саудовской Аравии. Очень быстро под руководством приведенного новыми инвесторами менеджера, Эдди Хау, "черно-белые" наконец-то начали показывать результаты под стать амбициям. Стабильно уверенно было пройдено прошлый сезон, по делу закончив его в топ-4. Это и позволило наконец-то, после паузы в 2 десятилетия, вернуться в Лигу чемпионов. Именно такой аргумент и позволил летом подписать, среди прочего, и Тонали, причем за молодого футболиста выложили "Милану" 70 миллионов. Впрочем, "черно-белые" нестабильны, и, начав с разгрома "Астон Виллы", потом в большинстве уступали "Ливерпулю", пропустив дубль Дарвина Нуньеса в концовке и уступая "Брайтону".

Статистика личных встреч

Впервые "Ньюкасл" приедет на "Сан-Сиро".

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам, но оба клуба прагматичны. Ставим на "тотал меньше 3,0 голов" (коэффициент - 1,71).

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Прогноз на матч Тотал меньше 3,0
Коэф.: 1.71
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