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Прогноз на матч Мидтьюлланд - Прогресс 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Мидтьюлланд - Прогресс 26 июля 2023 года
Мидтъюлланн Мидтъюлланн
Лига конференций 26 июл 2023, 12:45 Мидтъюлланн - Прогресс Нидеркорн
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Международные, Herning, МСХ Арена
Прогресс Нидеркорн Прогресс Нидеркорн
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.7
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26 июля 2023 года состоится матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют датский Мидтьюлланд и представитель Люксембурга Прогресс.

Мидтьюлланд

Команда берет старт сразу со второго раунда квалификации Лиги конференций, так как стала победителем плей-офф турнира в прошлом сезоне чемпионата Дании. В решающей игре за место в еврокубке Мидтьюлланд победил Виборг со счетом 1:0.

В новом сезоне датской Суперлиги Мидтьюлланд успел сыграть лишь один матч и он был успешен. На своей родной арене команда выиграла у Видовре со счетом 1:0.

Прогресс

В первом раунде квалификации Лиги конференций люксембуржцы встречались с представителем Косово Гиляни. После ничьей на домашнем стадионе (2:2) люксембургский клуб уверенно победил соперника в гостях (2:0).

В предыдущем сезоне чемпионата Люксембурга Прогресса проиграл гонку за золотые медали, финишировав на втором месте. Новое первенство в Люксембурге еще не стартовало, поэтому судить о форме Прогресса весьма непросто.

Статистика и история противостояния

Мидтьюлланд выиграл 6 из 8 последних домашних матчей. При этом в трех из четырех последних матчей с участием датчан было забито более 2 голов.

В то же время в двух из трех матчей Прогресс также было забито более 2 мячей.

Прогноз

Мало кто сомневается в том, что датчане смогут победить более скромного соперника. При этом мне же кажется, что проще в этом матче поставить не на победу, а на общий тотал в матче. Предлагаю ставку - тотал матча больше 3.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.7
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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