Прогноз на матч Мидлсбро - Миллуолл 5 августа 2023 года
5 августа стартует новый сезон Чемпионшипа и в первом туре сойдутся Мидлсбро и Миллуолл.
"Мидлсбро"
В прошлом сезоне эта команда имела все шансы пробиться в элиту английского футбола, заняв четвертое место в турнирной таблице и обеспечив себе место в плей-офф.
К слову, в играх на вылет против “Ковентри” “Мидлсбро” не смог ухватиться за возможность, потерпев домашнее поражение (0:1) и сыграв вничью в гостях (0:0).
В прошлом сезоне “боро” добыл 22 победы, сыграл девять раз вничью и потерпел 15 поражений.
"Миллуолл"
Эта команда также имела шансы побороться за выход в Премьер-лигу, но финишировала на восьмом месте, не пробившись в плей-офф.
В течение минувшего сезона “Миллуолл” одержал 19 побед, также было 11 ничьих и 16 поражений.
Статистика и история противостояния
Букмекеры считают, что ближе к победе в этой встрече именно хозяева поля. На победу “Мидлсбро” установлен коэффициент 1,97, в то время как на победу гостей можно поставить с котировкой 4,10
Если говорить о личных противостояниях, то “Мидлсбро” выиграл 2 из 3 последних домашних игр против “Миллуолла”. В то же время гости не смогли выиграть ни в одном из семь последних матчей против “Мидлсбро”.
Прогноз на матч
Команды только входят в новый сезон и наверняка находятся не в лучших кондициях. В связи с этим можно предположить, что поединок примерно равных по силе команды не будет слишком богат на голы. Предлагаем вам поставить на исход – тотал матча меньше 2,5.
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