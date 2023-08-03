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Прогноз на матч Мидлсбро - Миллуолл 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Мидлсбро - Миллуолл 5 августа 2023 года
Мидлсбро Мидлсбро
Чемпионшип Англия 05 авг 2023, 10:00 Мидлсбро - Миллуолл
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- : -
Англия, Middlesbrough, Riverside Stadium
Миллуолл Миллуолл
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.89
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5 августа стартует новый сезон Чемпионшипа и в первом туре сойдутся Мидлсбро и Миллуолл.

"Мидлсбро"

В прошлом сезоне эта команда имела все шансы пробиться в элиту английского футбола, заняв четвертое место в турнирной таблице и обеспечив себе место в плей-офф.

К слову, в играх на вылет против “Ковентри” “Мидлсбро” не смог ухватиться за возможность, потерпев домашнее поражение (0:1) и сыграв вничью в гостях (0:0).

В прошлом сезоне “боро” добыл 22 победы, сыграл девять раз вничью и потерпел 15 поражений.

"Миллуолл"

Эта команда также имела шансы побороться за выход в Премьер-лигу, но финишировала на восьмом месте, не пробившись в плей-офф.

В течение минувшего сезона “Миллуолл” одержал 19 побед, также было 11 ничьих и 16 поражений.

Статистика и история противостояния

Букмекеры считают, что ближе к победе в этой встрече именно хозяева поля. На победу “Мидлсбро” установлен коэффициент 1,97, в то время как на победу гостей можно поставить с котировкой 4,10

Если говорить о личных противостояниях, то “Мидлсбро” выиграл 2 из 3 последних домашних игр против “Миллуолла”. В то же время гости не смогли выиграть ни в одном из семь последних матчей против “Мидлсбро”.

Прогноз на матч

Команды только входят в новый сезон и наверняка находятся не в лучших кондициях. В связи с этим можно предположить, что поединок примерно равных по силе команды не будет слишком богат на голы. Предлагаем вам поставить на исход – тотал матча меньше 2,5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.89
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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