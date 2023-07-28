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Прогноз на матч Металлист 1925 - Шахтер 29 июля 2023 года

Прогноз на матч Металлист 1925 - Шахтер 29 июля 2023 года
Metalist 1925 Metalist 1925
Премьер-лига Украина 29 июл 2023, 10:00 Metalist 1925 - Шахтер Донецк
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Украина, Liviy Bereh
Шахтер Донецк Шахтер Донецк
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 1.68
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100%
1хБет 4.50
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В субботу, 29 июля, стартует чемпионат Украины по футболу. В матче первого тура действующий чемпион страны Шахтер на выезде сыграет против харьковского Металлиста-1925.

Металлист 1925

Только чудом харьковчане в прошлом сезоне не попали в переходные матчи, да и в целом сезон для них выдался очень непростым.

Начало нового первенства также не обещает быть легким, ведь они начнут новый чемпионат матчем с действующим чемпионом страны и пока самой сильной командой Украины - донецким Шахтером.

Шахтер Донецк

“Горняки” уверенно взяли титул в прошлом сезоне, опередив “Днепр-1” на 5 баллов. Летом они сделали несколько громких приобретений легионеров и провели много товарищеских матчей, хотя большую часть из них проиграли.

Нет сомнений в том, что обладатели титула будут стараться выигрывать все матчи, начиная с первого тура.

История противостояния и статистика

Между собой команды провели три матча, и ни разу харьковчане не побеждали. Две победы на счету Шахтера и еще одна игра завершилась вничью.

Интересно, что во втором круге прошлого сезона “горняки” на выезде отгрузили харьковскому клубу семь безответных мячей. Более того, в трех очных противостояниях харьковчане вовсе ни разу не забивали в ворота Шахтера, в то время как донецкая команда расписывалась в воротах соперника девять раз.

Прогноз

Металлист-1925 практически не имеет шансов на победу, а вот Шахтер вполне способен одержать победу с разницей в 2, а то и в три гола. Для нас кажется наиболее вероятной ставка на победу Шахтера с форой (-1,5).

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Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 1.68
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1хБет 4.50
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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