Прогноз на матч П2(-1.5) Коэф.: 1.68 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

В субботу, 29 июля, стартует чемпионат Украины по футболу. В матче первого тура действующий чемпион страны Шахтер на выезде сыграет против харьковского Металлиста-1925.

Металлист 1925

Только чудом харьковчане в прошлом сезоне не попали в переходные матчи, да и в целом сезон для них выдался очень непростым.

Начало нового первенства также не обещает быть легким, ведь они начнут новый чемпионат матчем с действующим чемпионом страны и пока самой сильной командой Украины - донецким Шахтером.

Шахтер Донецк

“Горняки” уверенно взяли титул в прошлом сезоне, опередив “Днепр-1” на 5 баллов. Летом они сделали несколько громких приобретений легионеров и провели много товарищеских матчей, хотя большую часть из них проиграли.

Нет сомнений в том, что обладатели титула будут стараться выигрывать все матчи, начиная с первого тура.

История противостояния и статистика

Между собой команды провели три матча, и ни разу харьковчане не побеждали. Две победы на счету Шахтера и еще одна игра завершилась вничью.

Интересно, что во втором круге прошлого сезона “горняки” на выезде отгрузили харьковскому клубу семь безответных мячей. Более того, в трех очных противостояниях харьковчане вовсе ни разу не забивали в ворота Шахтера, в то время как донецкая команда расписывалась в воротах соперника девять раз.

Прогноз

Металлист-1925 практически не имеет шансов на победу, а вот Шахтер вполне способен одержать победу с разницей в 2, а то и в три гола. Для нас кажется наиболее вероятной ставка на победу Шахтера с форой (-1,5).

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