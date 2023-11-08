Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Веллингтон Феникс 10 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках четвертого тура австралийской А-Лиги состоится матч между Мельбурн Виктори и Веллингтон Фениксом. Встреча пройдет на ААМІ Парк в пятницу, 10 ноября. Начало игры запланировано на 09:45 по центральноевропейскому времени.

Мельбурн Виктори

Команда основана в 2004-м году в городе Мельбурн. С тех пор «победа» сумела завоевать два Кубка Австралии и четыре раза становилась чемпионом страны. В последнее время клуб звезд с неба не хватает, довольствуясь местами в середине таблицы.

В минувшесь сезоне у команды не получилось пробиться в плей-офф, зато на старте этого Виктори выгдялит отлично. Команда уверенно разобралась с Сиднеем и Ньюкасл Джетс, а затем сыграла вничью с Аделаидой Юнайтед. Эти результаты позволяют находиться среди лидеров чемпионата после трех туров..

Веллингтон Феникс

Веллингтон Феникс в прошлом сезоне смог пробиться в плей-офф А-Лиги, заняв шестое место в регулярном чемпионате. На стадии четвертьфинала команду выбила Аделаида Юнайтед.

Новый сезон Феникс начал выше всяких похвал. Сначала была ничья в матче против Сидней Уондерерс, а затем со счетом 2:1 был обыгран Перт Глори. В минувшем матче Веллингтон разгромил Брисбен Роар со счетом 5:2. У команды, как и у Мельбурн Виктори, 7 баллов после трех сыгранных матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Мельбурн на своем поле проиграл только два матча из 10-ти последних.

Веллингтон выиграл только два гостевых поединка из предыдущих 12-ти.

Последние три личных встречи остались за Мельбурн Виктори. Во всех трех играх играла ставка «обе забьют».

Прогноз

Мельбурн Виктори фаворит, но гости тоже на ходу. Ставить предлагаю на то, что команды обменяются голами.

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