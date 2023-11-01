Прогноз на матч Мельбурн Сити — Сидней 3 ноября 2023 года
В рамках третьего тура австралийской А-Лигии состоится матч между Мельбурном и Сиднеем. Встреча пройдет на ААМІ Парк 3 ноября. Начало игры запланировано на 09:45 по центральноевропейскому времени.
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Мельбурн Сити
Мельбурн Сити выигрывал регулярный чемпионат А-Лиги в последних трех сезонах, однако чемпионом Австралии становился лишь раз за этот период. Контрольным пакетом акций клуба владеет City Football Group, которому принадлежит Манчестер Сити.
В Лиге Чемпионов Мельбурн стартовал с ничьей в матче против Кофу, а затем победил китайский Чжезцян Гринтаун и Бурирам Юнайтед из Таиланда.
А вот чемпионат А-Лиги начался с поражение 1:2 от Вестерн Юнайтед и оглушительного фиаско 0:6 в матче с Аделаидой Юнайтед. Мельбурн с двумя поражениями пока последний.
Сидней
Клуб в свое время дважды становился чемпионом Австралии. Есть в активе Сиднея и победа в Лиге Чемпионов ОФК в 2005 году, еще до перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию футбола. Больше никто из австралийских команд не может похвастаться подобным достижением.
Сидней полуфиналист прошлого чемпионата. На дальнем материке сезон проводят по американской системе (регулярный чемпионат и плей-офф). В этом сезоне команда стартовала отвратительно плохо. Два поражения от Мельбурн Виктори и Брисбен Роар с общей разницей мячей 0:5, опустили клуб в зону вылета.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В девяти матчах этого сезона Мельбурн проиграл уже три раза.
- Сидней в этом сезоне побеждает только в матчах Кубка Австралии.
- Весной команды встречались в полуфинале плей-офф А-Лиги. Тогда сильнее оказался Мельбурн.
Прогноз
Букмекерские конторы отдают предпочтение хозяевам, которые захотят реабилитироваться за унизительное поражение в прошлом матче. Да и по составу футболистов Мельбурн выглядит сильнее своего соперника. Ставлю на победу хозяев.
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