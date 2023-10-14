Прогноз на матч Мексика — Гана 15 октября 2023 года

Прогноз на матч Гана не проиграет Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

15 октября Мексика примет Гану на своем поле в товарищеском матче.

Мексика

Эта команда уже давно считается одним из самых стабильных середняков в мировом футболе. При этом в контрольных матчах Мексика чаще старается атаковать, чем в официальных играх.

У мексиканцев явно не хватает стабильности, так как в играх против сильных команд "азтеки" испытывают трудности.

В последнем поединке Мексика снова не смогла выиграть. В контрольном матче команда сыграла вничью с Узбекистаном (3:3).

Также ранее мексиканцы не смогли победить Австралию (2:2). Однако перед этим они победили в финале Золотого Кубка, добыв минимальную победу над Панамой.

В этом матче хозяева будут активно атаковать, а значит нас ждет зрелищный футбол.

Гана

Сборная Ганы недавно заняла первое место в своей группе квалификации на Кубок Африканских наций, добыв три победы при трех ничьих.

В составе сборной Ганы есть игроки из сильных европейских клубов, да и в целом игра сборной очень радует глаз.

Гана успешно провела последний матч, одолев Либерию в контрольном поединке (3:1). До этого они также победили ЦАР (2:1). С января текущего года Гана не проигрывает, за исключением поражения от Нигера (0:2).

История противостояния и прогноз на матч

В трех предыдущих встречах мексиканцы одержали победу над ганской командой, но есть мнение, что в этот раз просто не будет.

В этом матче свои предпочтения букмекеры отдали хозяевам. Они предлагают на победу Мексики коэффициент 1.73. Мне же кажется, что гости не проиграют, на что установлена котировка 1,80.

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