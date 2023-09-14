Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года
17 сентября на "Велодром" (Марсель) пройдет матч 5-го тура Лиги 1 Франции, в котором "Марсель" встретится с "Тулузой". Старт поединка запланирован на 15:30 по европейскому времени.
"Марсель"
Клуб оба предыдущих футбольных года проводил одинаково. Он финишировал на третьем месте в итоговой таблице, после чего менял тренера. В 2022-м со скандалом ушел Сампаоли, вернувший "Олимпику" местную "бронзу". Игор Тудор повторил тот результат, но и с ним простились в межсезонье, сделав ставку на Марселино Гарсию Тораля. Дебют испанца не задался, французы под его руководством обидно проиграли в квалификации Лиги чемпионов "Панатинаикосу" (после 0-1 в Афинах вели после дубля Обамеянга, но не дотерпели до финального свистка, после чего уступили по пенальти). Зато на внутренней арене дела обстоят вполне неплохо. Там "провансальцы" строго чередуют победы дома (2-1 с "Реймсом", 2-0 с "Брестом") и ничьи на выезде (2-2 с "Мецом", 1-1 с "Нантом").
"Тулуза"
Команда прошлый сезон может смело заносить себе в актив. Уже то, что, вернувшись из Лиги 2, получилось набрать достаточно очков, чтобы остаться, стало неплохим результатом в чемпионате. Так "тефесе" еще и украсили 2023-й сенсационной победой в кубке страны! Еще и разбив в финале "Нант" 5-1. Но Монтанье, сначала поднявший проект из второго дивизиона, а потом и принесший первый трофей в истории, все равно был уволен в июне - как объяснило руководство, целью было финишировать в топ-10. На пост главного тренера заступил его ассистент, Карлес Мартинес Новель, для которого это первый опыт самостоятельной работы. И пока что не такой уж и неудачный: дебютировал с выездной победы 2-1 над "Нантом", потом разделили очки с самим ПСЖ, закончив 1-1. Но за этим последовали поражение "Страсбуру" и потерянная победа дома с "Клермоном", где растеряли преимущество в 2 мяча.
Статистика личных встреч
"Тулуза" в последний раз побеждала аж в 2012-м году. А все 7 крайних очных матчей выигрывал "Марсель".
Прогноз
Букмекеры уверенны в победе "Олимпика". Он играет дома, так что можно попробовать ставку на фору "-1 гол" (коэффициент - 1,69).
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