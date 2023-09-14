"Тулуза"

Команда прошлый сезон может смело заносить себе в актив. Уже то, что, вернувшись из Лиги 2, получилось набрать достаточно очков, чтобы остаться, стало неплохим результатом в чемпионате. Так "тефесе" еще и украсили 2023-й сенсационной победой в кубке страны! Еще и разбив в финале "Нант" 5-1. Но Монтанье, сначала поднявший проект из второго дивизиона, а потом и принесший первый трофей в истории, все равно был уволен в июне - как объяснило руководство, целью было финишировать в топ-10. На пост главного тренера заступил его ассистент, Карлес Мартинес Новель, для которого это первый опыт самостоятельной работы. И пока что не такой уж и неудачный: дебютировал с выездной победы 2-1 над "Нантом", потом разделили очки с самим ПСЖ, закончив 1-1. Но за этим последовали поражение "Страсбуру" и потерянная победа дома с "Клермоном", где растеряли преимущество в 2 мяча.

Статистика личных встреч

"Тулуза" в последний раз побеждала аж в 2012-м году. А все 7 крайних очных матчей выигрывал "Марсель".

Прогноз

Букмекеры уверенны в победе "Олимпика". Он играет дома, так что можно попробовать ставку на фору "-1 гол" (коэффициент - 1,69).