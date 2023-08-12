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Прогноз на матч Марсель - Панатинаикос 15 августа 2023 года

Прогноз на матч Марсель - Панатинаикос 15 августа 2023 года
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.909
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15 августа на Стад Велодром (Марсель) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Марсель" встретится с "Панатинаикосом". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Марсель"

Клуб оба прошлых футбольных года провели по идентичному сценарию. И Бьелса в 2021/2022, и его предшественник в следующем сезоне, Тудор, приводил "Олимпик" на 3-е место в Лиге 1. Но после этого, летом, происходила тренерская рокировка. Теперь с "провансальцами" работает перспективный испанский специалист, Марселино Гарсия Тораль. Заодно достаточно активно менялся состав, и, например, Малиновский довольно быстро возвращается в Италию. Но в целом состав французов укрепился за счет подписания таких звезд, как Кондогбиа, Ренана Лоди, Исмаила Сарра и, прежде всего, Обамеянга. Многие из них дебютировали как раз в Афинах, и именно Жоффрей стал антигероем. Опорник, пришедший из "Атлетико", получил 2-ю "желтую" на 65-й минуте, а его партнеры в меньшинстве все-таки однажды пропустили.

"Панатинаикос"

Команда во многом похожа на своего соперника. Это тоже исторический гранд с крупнейшими для страны успехами на международной арене. Но при этом крайний чемпионский титул датируется еще 2010-м годом. Были неплохие шансы на долгожданный успех в прошлом сезоне - как раз сдулся привычный фаворит, "Олимпиакос". Но на финишной прямой, в "чемпионской" пульке, "клевер" пропустил на 1-е место своего другого врага, соседний АЕК. Тем не менее, подопечные Йовановича и со 2-й позиции отправились в квалификацию Лиги чемпионов. Там они сравнительно уверенно прошли "Днепр-1", правда, ограничившись дома ничьей после 3-1 на выезде. С французами тоже получилось выжать победу. Когда уже греки играли в большинстве, единственный гол на 83-й минуте забил Бернард, атакующий полузащитник, памятный по игре в донецком "Шахтере".

Статистика личных встреч

9-го августа стороны впервые сыграли между собой.

Прогноз

Букмекеры ждут, что "Марсель" извлечет урок и легко выиграет ответный поединок. Стоит ограничиться ставкой на французов при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,909).

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.909
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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