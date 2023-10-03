Прогноз на матч Марсель — Брайтон 5 октября 2023 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.78 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Марсель встретится с Брайтоном. Поединок пройдет в рамках группы В на стадионе Велодром. Начало встречи запланировано на 18:45 по среднеевропейскому времени.

Марсель

Пока сложно сказать, как на результатах скажется недавняя очередная смена главного тренера. Напомню, что в начале сезона Игора Тудора на этом посту сменил испанец Марселино, а неделю назад после отставки Марселино Марсель возглавил Гаттузо. Под его руководством команда проиграла Монако и осталась в середине турнирной таблицы. К слову, от зоны вылета «провансальцев» отделяют всего три очка.

Брайтону и Марселю компанию в группе B составляют амстердамский Аякс и АЕК с Афин. Поэтому, считаю, что это самый интересный квартет во втором по значимости евротурнире.

Брайтон

Брайтон — это провинциальный английский клуб, который всего семь лет назад вернулся в Премьер Лигу. Настоящий взлет начался с приходом на тренерский мостик Грэма Поттера, который позже провалится в Челси. А минувший сезон команда уже под руководством итальянца Роберто Де Дзерби завершила на шестом месте, что стало лучшим результатом в истории клуба.

В новом сезоне команда идет довольно ровно, если не считать оглушительное фиаско на прошлых выходных (1:6 проиграли Астон Вилле). В Лиге Европы, к слову, Брайтон сенсационно проиграл АЕКу в первом туре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Марсель не может победить уже на протяжении пяти матчей подряд.

Брайтон в этом сезоне еще не играл вничью, а забить не смог лишь однажды.

Учитывая, что это дебютный сезон для «чаек» в еврокубках, между собой команды еще не встречались.

Прогноз

Как по мне, то фаворитом будет Брайтон. Марселю нужно еще немного времени, чтобы прийти в себя после недавних кадровых потрясений. Моя ставка — победа гостей с форой 0.

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