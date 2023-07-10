Прогноз на матч Марибор - Биркиркара 13 июля 2023 года
13 июля на "Людски врт" (Марибор) пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Марибор"сыграет против "Биркиркары". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.
"Марибор"
Клуб был одним из немногих представителей Словении, что добирался до высшего дивизиона Югославии (и заодно доходя до полуфинала кубка). Ну, а во времена независимости "фиолетовые" успели взять 16 чемпионских титулов и 9 кубков страны. В прошлом сезоне был откат с 1-го места на 3-е. Но и оно позволило выйти опять в международные турниры. Словенцы неоднократно пробивались даже в Лиге чемпионов на групповой этап. Год назад у "Марибора" мало что получилось. Они проигрывали таким оппонентам, как "Шериф" (в квалификации Лиги чемпионов), ХИКу (в Лиге Европы) и ЧФР Клуж (в Лиге конференций). Причем у "фиолетовых" была только 2 ничьи в 6 этих матчах - 0-0 с молдаванами и румынами.
"Биркиркара"
Команда была основана еще в 1950-м году. Но только с конца прошлого века начали как-то проявлять себя хотя бы на национальном уровне. В активе у "полос" 4 чемпионских титула (первый в 2000-м, последний 10 лет назад), кроме того, весной клуб выиграл свой 6-й кубок Мальты. В итоге более-менее стабильно коллектив играет на международной арене. Но только в 2016-м получилось пройти аж 2-х противников, "Широки Брег" и даже "Хартс", и то потом получили 1-6 в 2-х матчах от "Краснодара". А так был максимум 1 успешный раунд. Так получилось и в 2021-м, когда, с трудом пройдя даже "Ла Фиориту" (1-0 дома, 1-1 в Сан-Марино), потом по пенальти вылетели от "Олимпии" из Любляны, обменявшись с ней минимальными, по 1-0, победами дома.
Статистика личных встреч
В 2007-м году команды играли в рамках Кубка Интертото, через 6 лет пересеклись в рамках квалификации Лиги чемпионов. У "Марибора" 3 победы при единственной ничьей.
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Прогноз
Букмекерские конторы не верят в то, что гости из Мальты смогут всерьез сопротивляться. "Марибор" сильнее и делжен выиграть при форе "-2,0" (коэффициент - 1,61).
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