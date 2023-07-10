"Биркиркара"

Команда была основана еще в 1950-м году. Но только с конца прошлого века начали как-то проявлять себя хотя бы на национальном уровне. В активе у "полос" 4 чемпионских титула (первый в 2000-м, последний 10 лет назад), кроме того, весной клуб выиграл свой 6-й кубок Мальты. В итоге более-менее стабильно коллектив играет на международной арене. Но только в 2016-м получилось пройти аж 2-х противников, "Широки Брег" и даже "Хартс", и то потом получили 1-6 в 2-х матчах от "Краснодара". А так был максимум 1 успешный раунд. Так получилось и в 2021-м, когда, с трудом пройдя даже "Ла Фиориту" (1-0 дома, 1-1 в Сан-Марино), потом по пенальти вылетели от "Олимпии" из Любляны, обменявшись с ней минимальными, по 1-0, победами дома.

Статистика личных встреч

В 2007-м году команды играли в рамках Кубка Интертото, через 6 лет пересеклись в рамках квалификации Лиги чемпионов. У "Марибора" 3 победы при единственной ничьей.

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Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что гости из Мальты смогут всерьез сопротивляться. "Марибор" сильнее и делжен выиграть при форе "-2,0" (коэффициент - 1,61).