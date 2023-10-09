Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ 10 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

10 октября в матче 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов встретятся Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Манчестер Юнайтед

Женская команда “красных дьяволов” в прошлом сезоне стала второй по итогам первенства в Англии. Чемпиону страны “Манчестер Сити” они проиграли всего в два очка, хотя некоторое время шансов на победу в первенстве было больше именно у них.

Новый сезон “Манчестер Юнайтед” начал не слишком уверенно и уже успел потерять очки, сыграв всего два матча. Сейчас на счету “красных дьяволов” одна победа одна ничья по итогам двух игр. Команда идет на четвертой строчке турнирной таблицы.

ПСЖ

В минувшем сезоне команда из Парижа смогла составить конкуренцию “вечному” чемпиону своей страны “Лиону”, однако в итоге все равно не смогла завоевать золотые медали первенства. На финишной прямой у парижан были ошибки и в итоговой турнирной таблице они уступили чемпиону страны шесть баллов. Несмотря на это, ПСЖ выглядел очень сильно, проиграв по ходу национального первенства лишь один матч.

В новом сезоне парижане уже успели сыграть три матча, выиграв в двух из них и проиграв в одном. Сейчас они идут на пятом месте в турнирной таблице.

Прогноз на матч

Букмекеры затрудняются назвать явного фаворита противостояния, хотя и отлают предпочтение французской команде. На победу гостей можно поставить ставку с коэффициентом 2,4, в то время как победа хозяев поля оценивается котировкой 2,8.

Мне же кажется, что на поле будет много борьбы, так как команды примерно равны по качеству футбола. Предполагаю, что в такой игре не следует ожидать большого количества забитых мячей. Буду ставить на тотал матча меньше 2,5 за 1.98.

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