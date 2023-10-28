Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 29 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Манчестер Сити Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 10-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Манчестер Сити». Хозяева проводят довольно провальный сезон и идут в середине турнирной таблицы. Встреча пройдет 29 октября.

Манчестер Юнайтед

В Премьер-лиге всегда есть команды, которым не везет. Раньше такой командой был «Челси», но теперь, кажется, «Юнайтед» выглядит ни чуть не хуже в этом плане.

Даже победы над откровенно слабыми соперниками в последних играх не улучшили впечатления от выступлений "красных дьяволов". Вывод один - они играют очень плохо в этом сезоне, набрав только 15 очков. В турнирной таблице они занимают восьмое место и попадание в еврокубки будет для них большим успехом.

Манчестер Сити

В предыдущем туре "горожане" одержали победу над “Брайтоном”, но в целом их игра не была уверенной.

Нельзя однозначно сказать, что они полностью преодолели серию неудач. Но ясно одно, что гости, безусловно, движутся в этом направлении.

После девяти туров они с 20 очками занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего "Тоттенхэма" на пять очков.

Прогноз на игру Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Интересно, что в трех из последних четырех домашних матчей "Манчестер Юнайтед" не пробивался тотал 2.5 голов. При этом в четырех из последних пяти гостевых матчей "Манчестер Сити" было забито не менее 2.5 голов.

Гости явно гораздо сильнее своих соперников, но их серия неудач и неуверенных матчей заставляет задуматься. Несмотря на сомнения, буду ставить на то, что "Сити" выиграет с коэффициентом 1.67.

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