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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лутон Таун 11 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун прогноз
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Премьер-лига Англия 11 ноя 2023, 10:00 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун
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Англия, Manchester, Олд Траффорд
Лутон Таун Лутон Таун
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.98
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В матче 12-го тура чемпионата Англии состоится противостояние между командами "Манчестер Юнайтед" и "Лутон Таун". Хозяева поля выглядят безоговорочными фаворитами, хотя их выступления в этом сезоне далеки от идеальных. Матч пройдет 11 ноября 2023 года.

"Манчестер Юнайтед"

У “красных дьяволов” в текущем сезоне сплошная полоса невезения. Они уже вылетели из Кубка Лиги, их положение в групповом этапе Лиги Чемпионов просто ужасное, а в Премьер-лиге они рискуют даже не пробиться в зону еврокубков по итогам сезона.

После 11 сыгранных туров “Манчестер Юнайтед” занимает 8-е место и отстает на четыре очка от зоны еврокубков. Самое печальное, что команда не выглядит на поле уверенно, а значит вряд ли впереди у нее подъем.

“Лутон Таун”

Команда лишь в этом сезоне вышла Премьер-лигу и в ней прекрасно понимали, чего ожидать. Сейчас они прогнозируемо борются за выживание, но пока они даже не находятся в зоне вылета.

После 11-ти туров у них всего одна победа и шесть очков в активе. Такое же количество баллов у "Борнмута", который находится в зоне вылета, но у команд разная разница в забитых и пропущенных мячах.

Прогноз на матч и статистика

"Лутон" не знает побед в 10 из последних 11 матчей. В то же время “Манчестер Юнайтед” в трех из последних четырех матчей "Манчестер Юнайтед" забил больше 2.5 голов.

Букмекеры верят в победу "Красных дьяволов" и она, скорее всего, случится. Мне кажется, что после серии неудач хозяева поля должны реабилитироваться сполна. Поэтому я буду ставить на их победу с форой -1,5 по коэффициенту 1.98.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.98
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