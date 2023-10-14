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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер Сити 16 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Manchester United Women - Leicester City WFC прогноз
Manchester United Women
Женская суперлига Англия 15 окт 2023, 07:00 Manchester United Women - Leicester City WFC
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- : -
Англия, Leigh, Leigh Sports Village
Leicester City WFC
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.8
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В матче третьего тура женской Суперлиги Англии сыграют Манчестер Юнайтед и Лестер Сити. В этом туре встретятся кандидаты на чемпионский титул.

Манчестер Юнайтед

После двух сыгранных туров команда занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды четыре очка, они раз победили и раз сыграли вничью.

Несомненно, “красные дьяволы” являются одними из фаворитов на чемпионский титул, но впереди предстоит еще тяжелый путь.

В целом у команды все хорошо, в среднем за матч “МЮ” забивают по два гола, при этом не так много и пропускают.

Лестер Сити

У этой команды дела идут куда лучше, хотя судить по первым турам непросто говорить о преимуществе одной из них.

После двух туров у “лисов” две победы и шесть очков, команда выглядит очень уверенно и является одним из претендентов на титул чемпиона Англии.

Команда забила пять голов, что является лучшим показателем в лиге. При этом Лестер Сити пропускает также немало – в их воротах побывало два мяча в двух матчах.

Прогноз на матч

Фаворит матча очевиден даже без букмекерских котировок. Команда из Манчестера точно победит, но вот с каким счетом - другой вопрос.

Интересно, что между собой соперники провели лишь четыре матча и во всех случаях победила команда из Манчестера.

Я предлагаю сделать ставку на то, что Манчестер Юнайтед не победит с форой +2.5.

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Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.8
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