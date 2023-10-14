Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер Сити 16 октября 2023 года
В матче третьего тура женской Суперлиги Англии сыграют Манчестер Юнайтед и Лестер Сити. В этом туре встретятся кандидаты на чемпионский титул.
Манчестер Юнайтед
После двух сыгранных туров команда занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды четыре очка, они раз победили и раз сыграли вничью.
Несомненно, “красные дьяволы” являются одними из фаворитов на чемпионский титул, но впереди предстоит еще тяжелый путь.
В целом у команды все хорошо, в среднем за матч “МЮ” забивают по два гола, при этом не так много и пропускают.
Лестер Сити
У этой команды дела идут куда лучше, хотя судить по первым турам непросто говорить о преимуществе одной из них.
После двух туров у “лисов” две победы и шесть очков, команда выглядит очень уверенно и является одним из претендентов на титул чемпиона Англии.
Команда забила пять голов, что является лучшим показателем в лиге. При этом Лестер Сити пропускает также немало – в их воротах побывало два мяча в двух матчах.
Прогноз на матч
Фаворит матча очевиден даже без букмекерских котировок. Команда из Манчестера точно победит, но вот с каким счетом - другой вопрос.
Интересно, что между собой соперники провели лишь четыре матча и во всех случаях победила команда из Манчестера.
Я предлагаю сделать ставку на то, что Манчестер Юнайтед не победит с форой +2.5.
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