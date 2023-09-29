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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 30 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас прогноз
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Премьер-лига Англия 30 сен 2023, 10:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
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Англия, Manchester, Олд Траффорд
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.89
Париматч 4.70
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В седьмом туре чемпионата Англии 30 сентября 2023 года состоится встреча между командами "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас".

Манчестер Юнайтед

Коллектив из Манчестера начал чемпионат крайне неудачно и как результат он находится в середине таблицы. Самое печальное для болельщиков, что признаков улучшения игры пока не наблюдается.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" смог восстановиться после двух поражений в начале чемпионата. Тогда “красные дьяволы” финишировали на третьем месте и вернулись в Лигу чемпионов.

Теперь же после провала на старте сезона у команды дела еще хуже и пока веры в том, что ситуация изменится, пока нет.

Кристал Пэлас

Эта лондонская команда довольно успешно начала чемпионат и даже одно время была в зоне еврокубков. После серии удачных игр последовали и поражения, после чего позиции немного стабилизировались, и теперь Кристал Пэлас занимает десятое место, что является для них обычной ситуацией.

Интересно, что после шести туров лондонцы набрали лишь на один балл меньше, чем их следующие соперники.

К слову, важно помнить, что "Пэлас" является командой, которая часто отнимает очки у представителей верхней части турнирной таблицы.

Прогноз на матч

В трех из последних четырех матчей с участием "Манчестер Юнайтед" было забито более 2,5 голов и на это стоит обратить внимание. Выбирать победителя в этой встрече дело неблагодарное, а вот поставить на исход тотал больше 2,5 – очень даже хороший вариант.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.89
Париматч 4.70
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