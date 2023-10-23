Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Копенгаген 24 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 2 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов пройдёт матч между «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном». Встреча состоится 24 октября.

Манчестер Юнайтед

Бронзовый призер прошлого чемпионата Англии пока занимает последнее место в группе, что не является чем-то неожиданным. Команду лихорадит как на европейской арене, так и на внутренней.

На стадии группового этапа Лиги чемпионов “красные дьяволы” уже потерпели поражения от «Баварии» и «Галатасарая», причем последним проиграли у себя дома.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию и поднять настроение им нужно победить «Копенгаген». Победа также позволит “Манчетер Юнайтед" сохранить шансы на выход в плей-офф.

Копенгаген

Датская команда удивила многих мощным стартом. Сейчас они идут на третьем месте группы, набрав один балл после ничейного матча с «Галатасараем».

“Копенгаген” наверняка хочет заработать очки во встрече с «Манчестер Юнайтед», который не показывает уверенной игры в последнее время.

Никто и не верил в то, что датчане будут бороться за плей-офф, а вот навязать борьбу за третье место в группе им очень даже по силам.

Статистик и прогноз на матч

Между собой в еврокубках команды встречались три раза и датчане ни разу не победили. «Манчестер Юнайтед» дважды побеждал «Копенгаген», а одна игра закончилась вничью.

Интересно, что «Манчестер Юнайтед» не выигрывал пять последних матчей в Лиге чемпионов, но только в одном из них не пропустил гол.

Мне кажется, что на игру с таким соперником подопечные Эрика тен Хага выйдут с должной мотивацией. Не сомневаюсь, что англичане смогут добыть уверенную победу над «Копенгагеном». Буду ставить на их победу с форой (-1,5) с коэффициентом 2.00.

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