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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Копенгаген 24 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Манчестер Юнайтед - ФК Копенгаген прогноз
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 24 окт 2023, 15:00 Манчестер Юнайтед - ФК Копенгаген
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Международные, Manchester, Олд Траффорд
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2
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100%
1хБет 5.00
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В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов пройдёт матч между «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном». Встреча состоится 24 октября.

Манчестер Юнайтед

Бронзовый призер прошлого чемпионата Англии пока занимает последнее место в группе, что не является чем-то неожиданным. Команду лихорадит как на европейской арене, так и на внутренней.

На стадии группового этапа Лиги чемпионов “красные дьяволы” уже потерпели поражения от «Баварии» и «Галатасарая», причем последним проиграли у себя дома.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию и поднять настроение им нужно победить «Копенгаген». Победа также позволит “Манчетер Юнайтед" сохранить шансы на выход в плей-офф.

Копенгаген

Датская команда удивила многих мощным стартом. Сейчас они идут на третьем месте группы, набрав один балл после ничейного матча с «Галатасараем».

“Копенгаген” наверняка хочет заработать очки во встрече с «Манчестер Юнайтед», который не показывает уверенной игры в последнее время.

Никто и не верил в то, что датчане будут бороться за плей-офф, а вот навязать борьбу за третье место в группе им очень даже по силам.

Статистик и прогноз на матч

Между собой в еврокубках команды встречались три раза и датчане ни разу не победили. «Манчестер Юнайтед» дважды побеждал «Копенгаген», а одна игра закончилась вничью.

Интересно, что «Манчестер Юнайтед» не выигрывал пять последних матчей в Лиге чемпионов, но только в одном из них не пропустил гол.

Мне кажется, что на игру с таким соперником подопечные Эрика тен Хага выйдут с должной мотивацией. Не сомневаюсь, что англичане смогут добыть уверенную победу над «Копенгагеном». Буду ставить на их победу с форой (-1,5) с коэффициентом 2.00.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2
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1хБет 5.00
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