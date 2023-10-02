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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Галатасарай 3 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Манчестер Юнайтед - Галатасарай прогноз
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 03 окт 2023, 15:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай
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Международные, Manchester, Олд Траффорд
Галатасарай Галатасарай
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов состоится матч между "Манчестер Юнайтед" и "Галатасараем". Команды выйдут на поле вечером 3 октября на арене “Олд Траффорд”.

"Манчестер Юнайтед"

Форма “Красных дьяволов” поражает - на выходных они потерпели ещё одно поражение, что вывело из себя болельщиков и они освистали свою команду после позора.

Команда Эрика тен Хага уступила "Кристал Пэлас" со счётом 0:1 на своём поле и это поражение стало для “Манчестер Юнайтед” четвертым в семи матчах Премьер-лиги.

Не в самом лучшем настроении они подходят к поединку с "Галатасараем" в Лиге чемпионов. В первом туре группового этапа "Манчестер Юнайтед" играл в гостях против "Баварии" и проиграл со счётом 3:4.

"Галатасарай"

Турецкий гранд в своём первом матче в Лиге чемпионов чудом избежал поражения, отыграв два мяча в концовке встречи с “Копенгагеном”.

Теперь же “львы” приехали в Манчестер к команде, которая переживает спад. Пока неясно, смогут ли они добыть очки на "Олд Траффорд", но точно нервы хозяевам поля они потреплют.

Статистика и прогноз на матч

Интересно, но "Манчестер Юнайтед" потерпел только одно поражение из 6 матчей с "Галатасараем" в Лиге чемпионов. При этом англичане добыли всего две победы. Кроме того, "Манчестер Юнайтед" выиграл лишь в одном из последних шести матчей в Лиге чемпионов (3 ничьи и 2 поражения).

Не все так хорошо и у турецкой команды. "Галатасарай" не забивал голы в своих семи последних гостевых матчах Лиги чемпионов, если говорить о групповом этапе турнира.

Букмекеры верят в победу хозяев поля, но я доверия к “Манчестер Юнайтед” не испытываю. Буду ставить на исход – обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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