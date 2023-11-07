Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года
7 ноября "Манчестер Сити" примет "Янг Бойз" на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея сыграет с одним из самых откровенных аутсайдеров турнира.
Манчестер Сити
Наверняка в мыслях команды лишь одно - повторить успех прошлого года. Дела команды в национальном первенстве пошли в гору и после минувшего тура она вышла на первое место благодаря поражению “Тоттенхэма”.
В целом же, английская команда без особых проблем проходит групповой этап, победив все три предыдущих матча в своей группе.
В последнем матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" продемонстрировал всю свою мощь, одержав уверенную победу над "Борнмутом" со счетом 6:1.
Нет сомнений, что команда Гвардиолы с первых минут пойдет в атаку и в этой игре и здесь также вероятен разгром.
Янг Бойз
Чемпион Швейцарии минувшего сезона борется за третье место в группе, которое они сейчас занимают, хотя равное количество очков имеет также и "Црвена Звезда".
В своем последнем матче они одержали уверенную победу над "Винтертуром" со счетом 4:1.
Прогноз на матч
На данный момент "Манчестер Сити" является фаворитом этого матча, а на их победу можно поставить со скромным коэффициентом 1.09. Мне же кажется, что в этой игре обе команды забьют на что дают коэффициент 1,99.
Также можно поставить на то, что в матче будет забито больше, чем 3.5 гола. На это дают коэффициент 1.80.
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