Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.99 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

7 ноября "Манчестер Сити" примет "Янг Бойз" на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея сыграет с одним из самых откровенных аутсайдеров турнира.

Манчестер Сити

Наверняка в мыслях команды лишь одно - повторить успех прошлого года. Дела команды в национальном первенстве пошли в гору и после минувшего тура она вышла на первое место благодаря поражению “Тоттенхэма”.

В целом же, английская команда без особых проблем проходит групповой этап, победив все три предыдущих матча в своей группе.

В последнем матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" продемонстрировал всю свою мощь, одержав уверенную победу над "Борнмутом" со счетом 6:1.

Нет сомнений, что команда Гвардиолы с первых минут пойдет в атаку и в этой игре и здесь также вероятен разгром.

Янг Бойз

Чемпион Швейцарии минувшего сезона борется за третье место в группе, которое они сейчас занимают, хотя равное количество очков имеет также и "Црвена Звезда".

В своем последнем матче они одержали уверенную победу над "Винтертуром" со счетом 4:1.

Прогноз на матч

На данный момент "Манчестер Сити" является фаворитом этого матча, а на их победу можно поставить со скромным коэффициентом 1.09. Мне же кажется, что в этой игре обе команды забьют на что дают коэффициент 1,99.

Также можно поставить на то, что в матче будет забито больше, чем 3.5 гола. На это дают коэффициент 1.80.

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