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Прогноз на матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест 23 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест 23 сентября 2023 года
Манчестер Сити Манчестер Сити
Премьер-лига Англия 23 сен 2023, 10:00 Манчестер Сити - Ноттингем Форрест
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Англия, Manchester, Этихад
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.83
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В шестом туре Чемпионата Англии встретятся действующий чемпион страны "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест". Встреча состоится 23 сентября 2023 года.

"Манчестер Сити"

“Горожане” являются единственной командой в Премьер-лиге, которая еще не потеряла ни одного очка.

Кроме того, чемпионы страны забили больше всех и пропустили меньше всех. Все это лишний раз показывает, что на сегодняшний день равносильных соперников у “Манчестер Сити” в чемпионате просто нет.

Доминация хозяев поля продолжается в чемпионате Англии уже четвертый год подряд и пока неясно, кто из нынешних грандов сможет составить им конкуренцию..

"Ноттингем Форест"

Гости в свой первый сезон в Премьер-лиге сумели сохранить прописку и начали второй тоже неплохо. Если проигрыши в матчах против "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" были предсказуемыми, то выездная победа над "Челси" стала сюрпризом для болельщиков.

На данный момент "Ноттингем Форест" с шестью очками занимает 12-е место в турнирной таблице и в целом их игра выглядит очень уверенной и организованной.

Интересные факты и прогнозы

"Манчестер Сити" выиграл в 17 из последних 19 матчей, при этом в последних трех играх “горожане” забивали как минимум по два гола.

Коэффициенты букмекеров ярко доказывают, что сейчас в победе “горожан” в матчах с такими соперниками никто не сомневается. Для "Ноттингем Форест" будет уже успехом, если они не проиграют с большой разницей в счете. Учитывая игру гостей в обороне, предлагаю поставить на исход тотал менее 3.5 за коэффициент 1.83.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.83
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