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Прогноз на матч Манчестер Сити - Фулхэм 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Манчестер Сити - Фулхэм 2 сентября 2023 года
Челси Челси
Премьер-лига Англия 02 сен 2023, 10:00 Челси - Ноттингем Форрест
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Англия, London, Стэмфорд Бридж
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.07
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2 августа в Манчестере местный Манчестер Сити будет принимать столичных Фулхэм в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити

Весьма ожидаемо самая сильная команда Европы в минувшем сезоне сильно стартовала и в новом сезоне. В трех турах “горожане” добыли три победы и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу.

Интересно, что две из трех побед были добыты в матчах с дебютантами Премьер-лиги и потенциальными аутсайдерами.

Еще одна победа была добыта в игре с Ньюкаслом, который в этом сезоне будет представлять Англию в Лиге чемпионов.

Фулхэм

Лондонская команда никого не удивила своим ужасным стартом, так как летом клуб не проводил активной работы на трансферном рынке и не занимался формированием сильного состава.

После трех туров в активе Фулхэма четыре очка и лишь одна победа. Единственный триумф для лондонцев случился в первом туре, когда они на выезде обыграли Эвертон со счетом 1:0.

После этого было унизительное домашнее поражение от Брентфорда со счетом 0:3, а в минувшем туре Фулхэм неожиданно для всех умел вырвать ничейный результат на выезде против вице-чемпиона страны Арсенала – 2:2.

Интересные факты

Манчестер Сити сумел победить в 15 из последних 17 матчей. Что касается Фулхэма, то в 4 из последних 5 матчей с участием этой команды пробивался тотал 2.5 гола.

Прогноз на игру Манчестер Сити — Фулхэм

В прошлом сезоне “горожане” победили оба раза со счетом 2:1. Мне кажется, что в этой игре гости также могут забить гол. Буду ставить на исход обе команды забьют за 2.07.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.07
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