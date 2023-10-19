EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон 21 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Манчестер Сити - Брайтон прогноз
Манчестер Сити Манчестер Сити
Премьер-лига Англия 21 окт 2023, 10:00 Манчестер Сити - Брайтон
-
- : -
Англия, Manchester, Этихад
Брайтон Брайтон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.93
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В очередном туре чемпионата Англии 21 октября 2023 года состоится матч между "Манчестер Сити" и "Брайтоном". Чемпион стране потерпел в чемпионате два поражения подряд и теперь у них есть возможность реабилитироваться перед родной публикой.

“Манчестер Сити”

Шесть побед подряд на старте нового сезона выглядели слишком мощно, если учитывать уровень конкуренции в Англии. Весьма ожидаемо, произошел спад в игре “горожан” и они два раза проиграли.

В предыдущем туре они уступили в игре против “Вулверхэмптона”, а в минувшем туре их обыграл прямой конкурент за титул лондонский “Арсенал”.

В целом фанатам нет повода для грусти, ведь их кумиры играют в очень качественный футбол, правда приходится им это делать на всех фронтах, что также весьма непросто.

“Брайтон”

Этот коллектив зарекомендовал себя уже не середняком, а конкурентом на медали. Гости постепенно приближаются к топ-клубам, в прошлом сезоне они уже попали в еврозону, и сейчас они занимают шестое место с 16 очками, уступая "Астон Вилле" по разнице мячей.

В двух последних матчах они испытали спад, набрав всего одно. Особенно болезненным было поражение от "Астон Виллы" со счетом 1:6.

Прогноз на игру между "Манчестер Сити" и “Брайтоном”

В последних девяти матчах "Брайтона" было забито более 2.5 голов, в то время как “горожане” проиграли два матча подряд.

Гости способны создать проблемы для любой команды, но если смотреть на их последние игры, то кажется, что у них есть большие проблемы.

Конечно, “горожане” – фавориты предстоящего матча. Но тут я хочу угадать число забитых мячей, а не победителя. Буду ставить на а тотал больше 3.5 по коэффициенту 1.93.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.93
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Rebordosa - Брага прогноз Кубок Португалии Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Коэф.: 1.65 Брага Рекомендуем MelBet
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс прогноз А-лига Австралия 20 окт 2023, 04:45 Прогноз на матч Аделаида — Централ Кост 20 октября 2023 года Аделаида Юнайтед Коэф.: 1.5 Централ Кост Маринерс Сделать ставку MelBet
Аль-Таавон - Аль-Иттихад прогноз Про-лига Саудовская Аравия 20 окт 2023, 11:00 Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Иттихад 20 октября 2023 года Аль-Таавон Коэф.: 1.7 Аль-Иттихад Сделать ставку MelBet
Аль-Хиляль - Аль-Халидж прогноз Про-лига Саудовская Аравия 20 окт 2023, 14:00 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Аль-Хиляль Коэф.: 1.58 Аль-Халидж Рекомендуем MelBet
Боруссия Д - Вердер прогноз Бундеслига Германия 20 окт 2023, 14:30 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.6 Вердер Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:10 Милан потерял еще одного вратаря перед матчем с Ювентусом Новости футбола Сегодня, 09:36 Матч между Бельгией и Швецией не будет дограваться. Результат остается окончательно зафиксированным Новости футбола Сегодня, 07:58 Защитник Баварии поддержал Палестину. Сегодня его не было на тренировке Новости футбола Сегодня, 06:55 ФОТО. Месси поддержал Неймара, получившего страшную травму Новости футбола Сегодня, 05:00 Отец Неймара опубликовал трогательный пост по случаю тяжелой травмы футболиста Новости футбола Сегодня, 04:30 В Барселоне обвинили Реал в ситуации с делом Негрейры Новости футбола Сегодня, 03:40 "Мне это не нравилось". Азар сказал, почему завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 02:52 Тонали, Фаджоли, Дзаньоло и даже Бонуччи. Что нужно знать о скандале со ставками в Италии Новости футбола Сегодня, 02:27 Долги на 3 миллиона евро. Фаджоли дал показания в прокуратуре Новости футбола Сегодня, 02:21 Алжир приостановил чемпионат по футболу из-за войны Израиля и Сектора Газа
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аделаида — Централ Кост 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Иттихад 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Дерри Сити — Шелбурн 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Ротерхэм — Ипсвич Таун 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Осасуна — Гранада 20 октября 2023 года