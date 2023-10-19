Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.93 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В очередном туре чемпионата Англии 21 октября 2023 года состоится матч между "Манчестер Сити" и "Брайтоном". Чемпион стране потерпел в чемпионате два поражения подряд и теперь у них есть возможность реабилитироваться перед родной публикой.

“Манчестер Сити”

Шесть побед подряд на старте нового сезона выглядели слишком мощно, если учитывать уровень конкуренции в Англии. Весьма ожидаемо, произошел спад в игре “горожан” и они два раза проиграли.

В предыдущем туре они уступили в игре против “Вулверхэмптона”, а в минувшем туре их обыграл прямой конкурент за титул лондонский “Арсенал”.

В целом фанатам нет повода для грусти, ведь их кумиры играют в очень качественный футбол, правда приходится им это делать на всех фронтах, что также весьма непросто.

“Брайтон”

Этот коллектив зарекомендовал себя уже не середняком, а конкурентом на медали. Гости постепенно приближаются к топ-клубам, в прошлом сезоне они уже попали в еврозону, и сейчас они занимают шестое место с 16 очками, уступая "Астон Вилле" по разнице мячей.

В двух последних матчах они испытали спад, набрав всего одно. Особенно болезненным было поражение от "Астон Виллы" со счетом 1:6.

Прогноз на игру между "Манчестер Сити" и “Брайтоном”

В последних девяти матчах "Брайтона" было забито более 2.5 голов, в то время как “горожане” проиграли два матча подряд.

Гости способны создать проблемы для любой команды, но если смотреть на их последние игры, то кажется, что у них есть большие проблемы.

Конечно, “горожане” – фавориты предстоящего матча. Но тут я хочу угадать число забитых мячей, а не победителя. Буду ставить на а тотал больше 3.5 по коэффициенту 1.93.

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