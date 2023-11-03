Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле будет играть против одного из аутсайдеров первенства — «Борнмута». После недавних двух поражений подряд, чемпион Англии постепенно возвращается в победную серию.

Манчестер Сити

Недавно “горожане” огорчили своих поклонников двумя поражениями подряд в чемпионате. Одно из них было от команды из нижней части таблицы – “Вулверхэмптона”.

Если раньше Манчестер Сити всегда сиял на первом месте в таблице, то сейчас они только третьи и отстают от лидирующего «Тоттенхэма» на два очка. «Арсенал» имеет столько же баллов как и горожане, но находится выше в таблице из-за лучшей разницы мячей.

Борнмут

В первых девяти матчах гости выглядели просто мальчиками для битья, так как не смогли одержать ни одной победы. В минувшем туре они все же победили и смогли покинуть зону вылета.

Теперь “вишни” идут на 17-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе шесть баллов. Несмотря на это, по уровню игры Борнмут явно не дотягивает до Премьер-лиги, а значит впереди у них долгий путь в борьбе за выживание в элите английского футбола.

Интересные факты и прогноз на матч

«Борнмут» смог выиграть лишь один раз в последних 14 матчах. При этом команда пропустила как минимум 2 гола в 7 из последних 9 матчей.

Судя по всему, «горожане» уже преодолели спад и возвращаются в свою лучшую форму. Мне кажется, что Манчестер Сити захочет порадовать своих болельщиков разгромным счетом, но при это так же может и пропустить в свои ворота. Буду ставить на тотал матча больше 3,5 с коэффициентом 1.9.

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