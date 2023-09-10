Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.68 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В отборочном матче чемпионата Европы 12 сентября 2023 года состоится поединок между Мальтой и Северной Македонией.

Мальта

Очевидно, что эта скромная команда не рассчитывала на выход в финальную часть чемпионата Европы. При этом в планы Мальты также вряд ли входило последнее место в отборочной группе без единого очка.

Пока после четырех встреч мальтийцы идут без набранных баллов, забив в ворота соперников лишь один мяч.

Бытует мнение, что Северной Македонии является единственным соперником в группе, у которой Мальта могла бы отобрать очки.

Северная Македония

При определенном стечении обстоятельств эта команда еще может получить путевку в финальную часть чемпионата Европы, однако стоит быть реалистами и понимать, что второе место в группе разыграют команды Италии и Украины.

В прошлом туре македонцы неожиданно отобрали очки у Италии на своем поле, сыграв вничью 1:1. Теперь после четырех матчей в активе Северной Македонии четыре балла. Столько же и у команды Италии, но у нее на один сыгранный матч меньше.

Интересные факты

В 7 предыдущих встречах Северная Македония добыла шесть побед, в то время как Мальта никогда не обыгрывала этого соперника. В рейтинге ФИФА Мальта занимает 171-е место, Северная Македония - 68-е.

Прогноз на матч Мальта - Северная Македония

Команда Мальты уже не считается мальчиками для битья, хотя результаты текущего отбора выглядят очень печально. Скорее всего, в этой встрече македонцы будут осторожно играть, надеясь забить один-два гола в ворота соперника.

Буду ставить на исход тотал матча меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.68.

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