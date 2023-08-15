Прогноз на матч Тотал больше 2.0 Коэф.: 1.727 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

18 августа на "Визит Мальорка" (Пальма-де-Майорка) пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором "Мальорка" встретится с "Вильярреалом". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Мальорка"

Клуб очень вовремя сделал ставку на Хавьера Агирре. Мексиканец пришел в концовке позапрошлого сезона, когда уже никто не сомневался, что этот снова испанский "футбольный лифт" опустится в Сегунду. Но специалист успел на финишном отрезке той темпорады набрать достаточно очков, чтобы сохранить "прописку". А в следующем чемпионате Испании "бермельонес" заметно прибавил, в итоге финишировав в верхней части таблицы, на 9-й позиции. Летом ушел 1 из лидеров коллектива, Ли Кан Ин - ПСЖ за корейца отдал 22 миллиона. Этого хватило, чтобы покрыть расходы на подписание Морланеса, Лато, Маскареля, ван дер Хейдена и Саму Кошты. А Кайл Ларин, забивший за неполный прошлый сезон 8 голов при 3 передачах в футболке "Вальядолида", пришел бесплатно, как свободный агент. Но все же новый сезон начали только с 1-1 на поле новичка, "Лас-Пальмас".

"Вильярреал" Команда в прошлом сезоне довольно быстро осталась без Унаи Эмери. Тот принес "желтому субмарину" первый серьезный титул, выиграв Лигу Европы, после чего дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Но при этом в Примере постепенно "подводники" откатились на 7-ю строчку по итогам позапрошлого розыгрыша. В итоге при его преемнике, Кике Сетьене, приоритеты изменились. Ничего не показали толком испанцы в Лиге конференций, несмотря на статус 1-го из фаворитов. Зато во внутреннем чемпионате закончили уже 5-ми. Несмотря на такой прогресс, ушли ведущие игроки - Николас Джексон, Чуквуэзе, Пау Торрес, и не только они. Но были и неплохие новички типа Серлота и Дениса Суареса. В любом случае, стартовали с поражения "Бетису" дома, с решающим мячом гостей в последней атаке. Статистика личных встреч В прошлом сезоне "Мальорка" уверенно выиграла оба матча - 4-2 и 2-0. Прогноз Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Но "Мальорка" дома даст бой любому - ставим на "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,727).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram