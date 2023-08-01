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Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Лига Чемпионов 02 авг 2023, 13:00 Маккаби Хайфа - Шериф
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Международные, Haifa, Sammy Ofer Stadium
Шериф Шериф
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.69
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В среду, 2 августа, израильский «Маккаби» из Хайфы проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против молдавского «Шерифа»

В первой игре молдавская команда неожиданно обыграла израильтян со счетом 1:0.

“Маккаби” Хайфа

В стартовом квалификационном раунде главного клубного турнира Европы израильтяне успешно справились с мальтийским “Хамрун Спартанс” (4:0, 2:1). После этого они провели матч за Суперкубок Израиля, в котором одержали победу над «Бейтаром» (3:1).

При этом успешная серия оборвалась на прошлой неделе в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов в Тирасполе, хотя израильтяне считались фаворитами противостояния.

“Шериф”

В команде есть определенные проблемы с игровой формой, так как футбольный сезон в Молдове еще не начался.

В первом квалификационном раунде чемпион своей страны справился с румынским “Фарулом” (0:1, 3:0). Теперь же им предстоит отстоять добытое преимущество в первом матче с “Маккаби”, чтобы получить путевку в следующий раунд квалификации.

Статистика и история противостояния

“Маккаби” проиграл лишь один раз в последних семи матчах, выиграв шесть из них. При этом в 9 из 10 последних игр с участием команды было забито более 2,5 голов.

В то же время чемпион Молдовы проиграл только один из последних 16 матчей, одержав 11 побед. “Шериф” уступил лишь в одном из последних пяти выездных матчей, одержав три победы.

Прогноз

В Молдове “Маккаби” владел преимуществом, но не смог забить. В домашней игре чемпион Израиля наверняка проявит максимальную агрессию, что поможет преодолеть сопротивление чемпиона Молдовы. Будем ставить на исход – проход в следующий раунд “Маккаби” или же на тотал больше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.69
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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