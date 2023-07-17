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Прогноз на матч Маккаби - Хамрун Спартанс 18 июля 2023 года

Прогноз на матч Маккаби - Хамрун Спартанс 18 июля 2023 года
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Лига Чемпионов 18 июл 2023, 13:00 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс
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Международные, Haifa, Sammy Ofer Stadium
Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-2.0)
Коэф.: 1.81
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100%
1хБет 4.50
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Израильский "Маккаби" из Хайфы во вторник сыграет в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийской команды "Хамрун Спартанс".

Напомним, что в первом матче израильтяне одержали крупную выездную победу со счетом 4:0.

"Маккаби" Хайфа

Чемпион Израиля очень просто справился с командой из Мальты в первом матче, учитывая разницу в уровне футболистов в этих двух чемпионатах.

После такой убедительной победы подопечные Мессая Дего могут не думать о результате ответной игры и задуматься о предстоящем матче на Суперкубок Израиля.

"Хамрун Спартанс"

Для "Хамрун Спартанс" это был дебютный матч в Лиге чемпионов в их истории. К сожалению, более грозный соперник смазал впечатления от старта в самом престижном клубном турнире Европы.

Хотя они и смогли продержаться в течение 40 минут, в концовке первого матча они провалились и потеряли контроль над игрой.

Сейчас же мальтийцам лучше сосредоточиться на своем национальном чемпионате, который начнется только через месяц.

Статистика и факты:

"Маккаби" имеет серию из четырех побед, а в последних восьми матчах с участием команды заходила ставка “Тотал больше 2,5 гола”. "Маккаби" имеет серию из 16 матчей без поражений дома (14 побед и 2 ничьи), причем последние 6 матчей оказались победными.

В то же время "Хамрун Спартанс" проиграл только один из последних семи матчей, выиграв 5 раз.

Прогноз

"Маккаби" вряд ли поставит на ответную игру свой основной состав, но даже при таком раскладе команда будет стремиться порадовать своих болельщиков красивой и убедительной победой. Поставим на победу израильтян с форой -2.0.

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Прогноз на матч П1(-2.0)
Коэф.: 1.81
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1хБет 4.50
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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