Прогноз на матч Маккаби - Хамрун Спартанс 18 июля 2023 года
Израильский "Маккаби" из Хайфы во вторник сыграет в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийской команды "Хамрун Спартанс".
Напомним, что в первом матче израильтяне одержали крупную выездную победу со счетом 4:0.
"Маккаби" Хайфа
Чемпион Израиля очень просто справился с командой из Мальты в первом матче, учитывая разницу в уровне футболистов в этих двух чемпионатах.
После такой убедительной победы подопечные Мессая Дего могут не думать о результате ответной игры и задуматься о предстоящем матче на Суперкубок Израиля.
"Хамрун Спартанс"
Для "Хамрун Спартанс" это был дебютный матч в Лиге чемпионов в их истории. К сожалению, более грозный соперник смазал впечатления от старта в самом престижном клубном турнире Европы.
Хотя они и смогли продержаться в течение 40 минут, в концовке первого матча они провалились и потеряли контроль над игрой.
Сейчас же мальтийцам лучше сосредоточиться на своем национальном чемпионате, который начнется только через месяц.
Статистика и факты:
"Маккаби" имеет серию из четырех побед, а в последних восьми матчах с участием команды заходила ставка “Тотал больше 2,5 гола”. "Маккаби" имеет серию из 16 матчей без поражений дома (14 побед и 2 ничьи), причем последние 6 матчей оказались победными.
В то же время "Хамрун Спартанс" проиграл только один из последних семи матчей, выиграв 5 раз.
Прогноз
"Маккаби" вряд ли поставит на ответную игру свой основной состав, но даже при таком раскладе команда будет стремиться порадовать своих болельщиков красивой и убедительной победой. Поставим на победу израильтян с форой -2.0.
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