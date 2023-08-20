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Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года

Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Лига Чемпионов 23 авг 2023, 15:00 Маккаби Хайфа - Янг Бойз
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Международные, Haifa, Sammy Ofer Stadium
Янг Бойз Янг Бойз
Обзор Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.62
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23 августа на "Самми Оф" (Хайфа) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Маккаби" (Хайфа)встретится с "Янг Бойз". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Маккаби" (Хайфа)

Клуб достаточно часто становился лучшим в родном Израиле. Прошлый сезон получился для "зеленых с Кармеля" особенно удачным. Они защитили титул на внутренней арене, что стало 3-м "золотом" подряд, и сумели пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, а уже там уверенно дома выигрывали у "Ювентуса". Летом появился новый наставник, Мессай Дего, которого "подняли" из молодежного состава. Пока что есть все основания быть довольными его работой, по крайней мере, на евроарене - участие в групповом этапе уже обеспечено (возможно только, что в Лиге Европы, если сейчас будет осечка). Правда, с единственным по-настоящему серьезным и опытным противником, "Шерифом", пришлось попотеть. Израильтяне проиграли в Тирасполе и первыми пропустили дома. Но все закончилось 4-1, пусть и в экстра-тайме. "Хамран Спартанс" прошли в рамках "обязательной программы", да и "Слован" обыграли и дома, и в Братиславе.

"Янг Бойз"

Команда очень долго находилась в тени, после 1960-го выиграв только 1 чемпионский титул. Но именно она в конце прошлого десятилетия прервала длительное доминирование "Базеля" в швейцарском футболе. И даже установила собственное. Правда, после 3 "золотых" медалей кряду, в 2019-2021, "желто-черные" падали аж на 3-е место, с громадным отставанием от нового лидера. Но это было, похоже, разовым отступлением. Пригласив Вики, известного в прошлом полузащитника, на тренерский пост, "пчелы" смогли вернуть себе лидирующую позицию. А сейчас, не лучшим образом начав новый розыгрыш Суперлиги (оба выездных поединка закончились там только ничьими), швейцарцы приступили к борьбе в квалификации.

Статистика личных встреч

Впервые клубы сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекеры больше верят в "Маккаби". Но гости тоже неплохи, так что подстрахуемся форой "0" (коэффициент - 1,62).

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.62
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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