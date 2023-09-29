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Прогноз на матч Майнц - Байер 30 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Майнц 05 - Байер прогноз
Майнц 05 Майнц 05
Бундеслига Германия 30 сен 2023, 09:30 Майнц 05 - Байер
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Германия, Mainz, МЕВА Арена
Байер Байер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 2.27
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В рамках 6-го тура чемпионата Германии "Майнц" примет на своем поле одного из лидеров национального первенства “Байер”.

"Майнц"

Эта команда не дает повода для радости болельщикам из-за своего старта в Бундеслиге. Начало сезона для коллектива выдалось очень неудачным, ведь в пяти турах коллектив набрал всего один балл и сейчас он находится на последнем месте в таблице.

По мнению аналитиков, главной проблемой команды является низкая реализация, так как атака забила всего четыре гола в пяти играх.

В предыдущем туре "Майнц" потерпел поражение от “Аугсбурга”, а свое единственной очко команда добыла благодаря ничейному результату с "Айнтрахтом".

Сейчас у “Майнца” серия из трех поражений и такие неудачные моменты явно не мотивируют.

"Байер"

После пяти туров “фармацевты” занимают второе место в турнирной таблице и лишь по разнице мячей отстают от лидирующей “Баварии”.

Команда имеет впечатляющий старт в чемпионате, выиграв четыре матча и сыграв в ничью один раз. В минувшем туре леверкузенцы запросто справились "Хайденхаймом".

Следует отметить в составе “Байера” форварда Виктора Бонифаце, который забил уже шесть голов в пяти матчах.

Прогноз на матч

Нет сомнений, что "Байер" будет активно атаковать, имея преимущество в игре по сравнению со своим соперником. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.65, но это выглядит весьма рискованно. Предлагаю сделать ставку на то, что хотябы одна из команд не забьет (коэффициент 2.27).

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 2.27
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