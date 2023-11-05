Прогноз на матч Майами Хит — Лос-Анджелес Лейкерс 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа Лос-Анджелес Лейкерс Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится матч между Майами Хит и Лос-Анджелес Лейкерс. Встреча пройдет в Касейя Центре в Майами в ночь на 7 ноября. Начало игры запланировано на 01:30 по центральноевропейскому времени.

Майами Хит

Майами провально стартовал в сезоне. Команда минимально победила лишь в первом поединке с Детройт Пистонс (103:102). Затем пошли поражения. Бостон, Миннесоту, Милуоки и Бруклин обыграть не получилось, хоть и не было полностью провальных матчей и поражений с разницей 20+ очков.

В минувшем поединке Майами уверенно одолели Вашингтон (121:114). На паркете лидерами Хит выглядят Бам Адебайо и Тайлер Херро.

Лос-Анжделес Лейкерс

Лейкерс вместе с Бостоном являются самыми титулованными командами лиги (у обоих по 17 титулов), а свое последнее чемпионство добыли относительно недавно, в 2020-м.

В составе Лейкерс есть две суперзвезды НБА — легендарный Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Новый сезон «озерники» начали средне. Команда победила Финикс и Орландо, но проиграла Денверу и Сакраменто. После этого была тяжелая победа в овертайме в дерби с Клипперс и проигранный матч против Орландо Мэджик (101:120).

Интересные факты и п рогноз на матч

Майами на своем паркете одержали победу над Лейкерс в последних трех очных поединках. Вряд ли стоит ожидать сверхрезультативного баскетбола в этой игре, так как между собой команды играют не так агрессивно. Фаворитом букмекеры считают хозяев, но я предлагаю ставить на успех Леброна и компании.

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