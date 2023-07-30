Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.69 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

3 августа на "Свисспорарена" (Люцерн) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Люцерн" встретится с "Юргорденом". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Люцерн"

Клуб свой единственный чемпионский титул брал аж в 1989-м году. При этом неоднократно то покидал швейцарскую Суперлигу, то возвращались в нее. В целом, последние сезоны можно вносить в актив "светлых". Тут и кубок, взятый в 2021-м году, после почти 30-летней паузы, и "бронза" в 2016-м и 2018-м, да и за прошлый сезон получилось сделать рывок с 10-го места на 4-е. Этого хватило, чтобы вернуться в еврокубки. Но там у швейцарцев практически ничего не получалось. Достаточно сказать, что с 2010-го, за 8 предыдущих стартов, пройти получилось только "Ки Клаксвик" в Лиге Европы в 2019-м году. Впрочем, и с противниками не везло: вылетали, среди прочего, от "Сассуоло", "Эспаньола", а в прошлый раз, в Лиге конференций в 2021-м - от будущего финалиста, "Фейеноорда" (дважды по 0-3). На этом фоне шведы казались более удобоваримыми. Навыезде, рано пропустив, оформили волевые 2-1.

"Юргорден" Команда 12 раз, в том числе и в 2019-м году, выигрывала местный чемпионат, присовокупив к этому 5 трофеев. Были шансы на возвращение лидерства в Аллсвенскан в прошлом сезоне, но в итоге все-таки "Хеккен" оказался заметно, на 7 очков, сильнее. Сейчас на внутренней арене "DIF" заметно сдал, и держится на дистанции от тройки лучших. Стоит отметить, что прошлым летом и осенью шведы еще и Лиге конференций "выстрелили", не только пройдя 3 раунда квалификации, но и выйдя из группы. Только уже в 2023-м, в 1/8, без шансов проиграли "Леху", проиграв 0-2 в Познани и 0-3 дома. Вернувшись в турнир в рамках новой квалификации, скандинавыдома, забив на 4-й минуте, в итоге проиграли 1-2. Статистика личных встреч В прошлый четверг стороны впервые сыграли друг с другом. Прогноз Букмекеры считают фаворитом "Люцерн". Но после 2-1 в Швеции ему не нужно обязательно выигрывать. Ставим на швейцарцев при форе "0" (коэффициент - 1,69).

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