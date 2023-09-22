Прогноз на матч Лутон Таун не проиграет Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В шестом туре чемпионата Англии состоится матч между "Лутоном" и "Вулверхэмптоном". Хозяева поля сыграли лишь четыре матча, но не набрали ни одного очка. Интересно, смогут ли они изменить ход событий в следующем матче.

"Лутон"

В прошлом сезоне "Лутон" стал победителем плей-офф Чемпионшипа и получил возможность играть в Премьер-лиге. Как показывает старт турнира, команда оказалась неготовой к матчам на таком уровне.

В четырех первых матчах они не набрали ни одного очка и забили всего два гола, что является худшим показателем среди всех команд.

Стоит признать, что "Вулверхэмптон", возможно, является самым слабым соперником для “Лутона” из всех их предыдущих соперников. Таким образом, хозяева поля могут попытаться зацепиться за первое очко в элите английского футбола.

"Вулверхэмптон"

Гости немного успешнее выглядят на старте нового сезона, хотя и набрали всего три очка в пяти матчах, победив одного из аутсайдеров чемпионата, "Эвертон".

К слову, “волкам” тоже достался достаточно непростой календарь, так как все их соперники, кроме "Кристал Пэлас", были одними из фаворитов турнира.

При этом уровень игры “Вулверхэмптона” показывает, что пока им хватит потенциала только на то, чтобы остаться в Премьер-лиге.

Прогноз на матч и статистика

"Лутон" не выиграл ни одного матча из последних четырех, в то время как "Вулверхэмптон" проиграл 5 из последних 6 матчей.

Букмекеры верят в победу гостей, но, сравнивая результаты соперников можно понять, что разница между ними не так велика. Поэтому мы будем ставить на то, что “Лутон” не проиграет по коэффициенту 1.65.

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