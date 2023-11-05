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Прогноз на матч Лутон Таун — Ливерпуль 5 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Лутон Таун - Ливерпуль прогноз
Лутон Таун Лутон Таун
Премьер-лига Англия 05 ноя 2023, 11:30 Лутон Таун - Ливерпуль
Завершен
1 : 1
Англия, Luton, Kenilworth Road
Ливерпуль Ливерпуль
Тахит Чонг
80’
90 + 5’
Луис Диас
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 1.65
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В матче 11-го тура Английской Пример Лиги встретятся команды "Лутон Таун" и "Ливерпуль". Это будет битва аутсайдера турнирной таблицы и кандидата на золотые медали, что гарантирует нам много борьбы на поле.

"Лутон Таун"

В нынешнем сезоне "Лутон Таун" показывает слабую игру. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. Получить такой результат клуб смог благодаря одной победе и двум ничьим исходам.

В последних четырех матчах "Лутон Таун" не смог одержать победу. Команда потерпела поражение от "Бернли" (1:2), "Тоттенхэма" (0:1) и "Астон Виллы" (1:3), а также сыграла вничью с "Ноттингем Форест" (2:2).

"Ливерпуль"

"Красные" демонстрируют отличную игру в этом сезоне. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе клуба 23 очка, которые были заработаны благодаря 7 победам и 2 ничьим исходам.

Интересно отметить, что в АПЛ команда не претерпевала поражений в последних трех турах, а в двух предыдущих матчах она одолела "Эвертон" (2:0) и снова "Ноттингем Форест" (3:0). В Кубке Лиги "красные" вышли в четвертьфинал, обыграв "Борнмут" (3:1), а в Лиге Европы они ведут в группе, набрав 9 очков после трех матчей.

Статистика и прогноз

Очевидно, что "Ливерпуль" является фаворитом встречи, в то время как "Лутон" не выигрывал последние 4 матча. А вот "Ливерпуль" выиграл 4 игры подряд.

К слову, последняя игра между командами закончилась со счетом 5:0 в пользу "красных".

Нет сомнений в том, что "красные" одержат победу в этом матче. Мы ставим на гостей с форой в 1,5 гола с коэффициентом 1.6.

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Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 1.65
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