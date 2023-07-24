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Прогноз на матч Лудогорец - Олимпия 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Лудогорец - Олимпия 26 июля 2023 года
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Лига Чемпионов 26 июл 2023, 14:45 Лудогорец Разград - ОИ Любляна
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Международные, Razgrad, Huvepharma Arena
ОИ Любляна ОИ Любляна
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.65
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26 июля состоится матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между «Лудогорцем» и «Олимпией Любляна».

«Лудогорец»

В первом раунде квалификации главного клубного турнира Европы болгарский клуб играл с ФК «Балкани». После поражения со счетом 0:2 на чужом поле, болгарские чемпионы убедительно отыгрались на своем поле, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.

На старте сезона в Болгарии команда забила шесть матчей в первых двух матчах. Сперва “Лудогорец” проиграл на выезде "Левски" Крумовград" со счетом 1:3, после чего на своей арене разгромили “Этар” со счетом 5:0.

«Олимпия Любляна»

В предыдущем этапе квалификации Лиги чемпионов команда из столицы Словении играла с «Валмиерой». Выиграв у соперника дома (2:1), клуб из Любляны победил с таким же исходом и во второй встрече.

В новом сезоне чемпионата Словении чемпион страны стартовал не самым успешным образом, уступив в гостях «Коперу» (1:2).

Статистика и история противостояний

«Лудогорец» выиграл последние пять домашних матчей, при этом в трех из четырех предыдущих домашних игр было забито не менее трех голов.

В то же время «Олимпия» проиграла два из пяти последних выездных матчей.

Ранее между собой команды не встречались в официальных матчах.

Прогноз

Чемпион Болгарии является очевидным фаворитом противостояния. Команда находится в хорошем расположении духа после уверенной победы в чемпионате, чего не скажешь о команде из Любляны. Будем ставить на победу “Лудогорца” с форой -1.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.65
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