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Прогноз на матч Лудогорец - Этыр 22 июля 2023 года

Прогноз на матч Лудогорец - Этыр 22 июля 2023 года
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Первая лига Болгария 22 июл 2023, 14:30 Лудогорец Разград - Этыр
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Болгария, Razgrad, Huvepharma Arena
Этыр Этыр
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 2
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100%
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Действующий чемпион Болгарии Лудогорец проведет первый домашний матч сезона. 22 июля в гости к гранду местного футбола приедет Этыр из Велико-Тырново.

Лудогорец

В первом туре неожиданно для многих чемпионы страны потерпели поражение на выезде со счетом 1:3 от Крумовграда. Уже спустя пару дней в рамках квалификации Лиги чемпионов Лудогорец разгромно обыграл Балканы со счетом 4:0.

После поражения в первом матче сезона чемпиона Болгарии находится на последней строчке турнирной таблицы, что явно не устраивает как болельщиков, так и футболистов.

Этыр

Коллектив из Велико-Тырново также не сумел зацепиться за очки в первом туре национального первенства. В домашней игре они потерпели поражение со счетом 0:1 от Славии из Софии.

После досадного проигрыша Этыр идет на предпоследнем месте турнирной таблицы.

Статистика и цифры

Команды сыграли друг с другом двенадцать матчей. Интересно, что ни одна из этих встреч не завершилась победой Этыра, а вот на счету Лудогорца 11 побед. Еще одна встреча завершилась ничейным исходом.

В марте этого года Лудогорец поиздевался над Этыром в товарищеском матче, обыграв соперника со счетом 5:1.

В то же время в последней встрече между этими командами в чемпионате страны Лудогорец победил со счетом 6:0.

Прогноз

Футболисты Лудогорца явно настроены победить и победа может оказаться разгромной. Соперник на класс ниже, а мотивированные хозяева поля могут этим воспользоваться. Предлагаем поставить на победу Лудогорца с форой -2.5.

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Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 2
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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