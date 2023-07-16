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Прогноз на матч Лудогорец - Балкани 19 июля 2023 года

Прогноз на матч Лудогорец - Балкани 19 июля 2023 года
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Лига Чемпионов 19 июл 2023, 14:00 Лудогорец Разград - Ballkani
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Международные, Razgrad, Huvepharma Arena
Ballkani Ballkani
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.85
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19 июля на "Лудогорец Арена" (Разград) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Лудогорец" сыграет против "Балкани". Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

"Лудогорец"

Команда формально через год отметит 80-летие. Но, по большому счету, нынешний проект вышел на топ-уровень из болгарского футбольного "болота" после того, как его приобрел местный олигарх, Кирилл Домусчиев. Весной взяли 12-й чемпионский титул кряду. Понятно, что давно уже сезон для "орлите" оценивается по тому, что получилось показать на международной арене. Правда, в основной раунд Лиги чемпионов не получается пробиваться с 2016-го года. Потом были вылеты в квалификации и переход на более низкий уровень, в Лигу Европы. В прошлом сезоне так и было: уступили загребскому "Динамо", но осенью в квартете взяли 3-е место. В итоге болгарский гранд в плей-офф Лиге конференций уже в 2023-м сыграл с "Андерлехтом", и уступил ему по пенальти.

"Балкани"

Клуб смог выйти на пик только в последние годы. Сначала "габриэли" взяли первый трофей за всю историю, в виде Кубка Косово. В 2022-м получилось впервые финишировать на 1-м месте в национальной Суперлиге. Лидерство получилось удержать и в следующем розыгрыше. Эти достижения помогли стартовать на международной арене прошлым летом. В Лиге чемпионов проиграли первому же противнику, "Жальгирису", пропустив решающий мяч на выезде в экстра-тайме. Но в Лиге конференций получилось пройти 3 раунда отбора (с "Ла Фиоритой", "КИ Клаксвиком" и "Шкупи"), пройдя в групповой этап. Уже там косовары закончили только 4-ми, но при этом побеждали "Сивасспор" и выдали ничью с ЧФР (Клуж). Ну, а на прошлой неделе аутсайдер шокировал фаворита из Разграда, забив перед перерывом и после выхода из раздевалки.

Статистика личных встреч

"Балкани" только 2-й раз стартуют в еврокубках. Так что они закономерно впервые пересеклись с болгарским грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут камбэка хозяев. Они должны выдать максимум и не ограничиться минимальной победой. Ставим на "орлите" при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,85).

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.85
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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