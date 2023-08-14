"Астана"

Команда в прошлом году смог вернуть себе чемпионский титул после 2-летней паузы. Но, похоже, все-таки на топовый свой уровень "горожане" так и не смогли вернуться. Даже в родном Казахстане шансы "Ордабасы" на новое "золото" как минимум не ниже. Да и возвращение в Лигу чемпионов не задалось. С соседом, "Динамо" (Тбилиси), получилось оказаться немного, но сильнее, причем в Грузии - 2-1 после 1-1 на собственном поле. Но потом была команда с тем же наименованием, но намного более статусная, из Загреба. В итоге в Хорватии казахи получили 4 безответных мяча, а дома - еще 2. Ну, хотя бы в Лиге Европы получилось, пропустив первым от болгар, в итоге оформили волевые 2-1. Теперь можно в Разграде играть с простой целью - не проиграть.

Статистика личных встреч

Стороны - флагманы современного футбола своих стран, и стабильно стартовали в еврокубках. Даже странно, что до этого августа они сыграли впервые.

Прогноз

Букмекеры уверены в легкой победе хозяев, но они много разочаровывали уже. Да и гости закроются максимально. Ждем тут "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,98).