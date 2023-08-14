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Прогноз на матч Лудогорец - Астана 17 августа 2023 года

Прогноз на матч Лудогорец - Астана 17 августа 2023 года
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Лига Европы 17 авг 2023, 14:00 Лудогорец Разград - Астана
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Международные, Razgrad, Huvepharma Arena
Астана Астана
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.98
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БетВиннер 4.20
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17 августа на "Лудогорец Арена" (Разград) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором "Лудогорец" встретится с "Астаной". Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

"Лудогорец"

Клуб продолжает просто безоговорочно доминировать в болгарском футболе. В прошлом сезоне было оформлено очередной уже чемпионский титул. Правда, на этот раз дистанция от софийского ЦСКА была минимальной. Конечно же, в Разграде хотели наконец-то снова проявить себя в Лиге чемпионов, пробившись в групповой этап. Но старт квалификации обернулся 0-2 от "Балкани". Впрочем, с косоварами получилось, собравшись, разгромить их 4-0. А с "Олимпией" не повезло: после 1-1 дома и на выезде был такой же счет, но в добавленные к основному времени минуты сначала пропустили от Элшника (в 3-й раз за 2 поединка), после чего не смогли реализовать пенальти. Да и 8-го августа, открыв счет в Казахстане, в итоге проиграли, но минимально, 1-2.

"Астана"

Команда в прошлом году смог вернуть себе чемпионский титул после 2-летней паузы. Но, похоже, все-таки на топовый свой уровень "горожане" так и не смогли вернуться. Даже в родном Казахстане шансы "Ордабасы" на новое "золото" как минимум не ниже. Да и возвращение в Лигу чемпионов не задалось. С соседом, "Динамо" (Тбилиси), получилось оказаться немного, но сильнее, причем в Грузии - 2-1 после 1-1 на собственном поле. Но потом была команда с тем же наименованием, но намного более статусная, из Загреба. В итоге в Хорватии казахи получили 4 безответных мяча, а дома - еще 2. Ну, хотя бы в Лиге Европы получилось, пропустив первым от болгар, в итоге оформили волевые 2-1. Теперь можно в Разграде играть с простой целью - не проиграть.

Статистика личных встреч

Стороны - флагманы современного футбола своих стран, и стабильно стартовали в еврокубках. Даже странно, что до этого августа они сыграли впервые.

Прогноз

Букмекеры уверены в легкой победе хозяев, но они много разочаровывали уже. Да и гости закроются максимально. Ждем тут "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,98).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.98
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БетВиннер 4.20
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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