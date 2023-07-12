Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.68 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

В ночь на 13 июля состоится матч регулярного первенства МЛС между командами "Лос-Анджелес" и "Сент-Луис". Игра начнется в 3:30 по европейскому времени.

"Лос-Анджелес"

Команда явно не в лучших своих кондициях. За последние четыре тура "Лос-Анджелес" заработал всего одно очко, сыграв вничью со слабым "Сан-Хосе", который доигрывал матч в меньшинстве.

Несмотря на серию неудач, хозяева поля занимают третье место в турнирной таблице и отстают от лидера на пять очков.

В прошлом сезоне "Лос-Анджелес" стал чемпионом в Западной Конференции, после чего выиграл серию плей-офф. В этом сезоне команда столкнулась с кризисом после вылета из национального Кубка и поражения в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

"Сент-Луис"

Команда проводит дебютный сезон в МЛС и пока показывает яркие и успешные результаты. В активе команды 38 очков и первое место в Западной конференции. Ближайшего преследователя "Сент-Луис" опережает на три очка при одном матче в запасе.

Сейчас в активе команды серия из трех побед.

Статистика букмекеров

"Сент-Луис" хорошо выступает в гостевых матчах, набрав 16 очков за 10 матчей. При этом "Лос-Анджелес" является фаворитом противостояния, на что дают коэффициент 1.55. А вот победа "Сент-Луиса" оценивается коэффициентом 5.80.

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Прогноз на матч

"Лос-Анджелес" и "Сент-Луис" способны показать яркий и голевой футбол. Первые забивают в среднем 1.43 гола гола за игру, а "Сент-Луис" - 1.90 гола. Будем ставить на событие – “обе команды забьют” за 1.68.

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