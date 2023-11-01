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Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс 2 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс прогноз
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
НБА 01 дек 2023, 20:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес, Crypto.com-арена
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Прогноз на матч П2(+5)
Коэф.: 1.87
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится матч между двумя командами из Лос-Анджелеса, Лейкерс и Клипперс. Встреча пройдет на Crypto.com Арене в ночь на 2 ноября. Начало игры запланировано на 03:00 по центральноевропейскому времени.

Лос-Анджелес Лейкерс

Клуб основан в далеком 1946-м году в Детройте. В Лос-Анджелес команда переехала в конце 50-х годов прошлого века и с тех пор носит нынешнее название.

Лейкерс вместе с Бостоном являются самыми титулованными командами лиги (у обоих по 17 титулов), а свое последнее чемпионство добыли относительно недавно, в 2020-м.

Новый сезон «озерники» начали средне. Команда победила Финикс и Орландо, но проиграла Денверу и Сакраменто. В составе Лейкерс есть две суперзвезды НБА — легендарный Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

Лос-Анджелес Клипперс

Клуб основан в 1970-м году в городе Баффало, а в Лос-Анджелес переехал только в 1984-м. Клипперс и близко не может похвастаться такой историей как соседи из Лейкерс. Команда лишь в начале 2010-х начала стабильно пробиваться в плей-офф, где звезд с неба не хватала.

В новом сезоне Клипперс победил Портленд и проиграл Юте, а затем не заметил Сан-Антонио (123:83) и разобрался с Орландо. В составе можно отметить Кавая Леонарда и Расселла Уэстбрука, который в этом году перешел как раз из Лейкерс.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Три из четырех поединков Лейкерс в этом сезоне завершились с разницей не более 5 очков.
  • В новом сезоне Клипперс набирает не менее 118 очков за игру.
  • Последние 11 поединков в рамках НБА выиграл Клипперс.

Прогноз

Несмотря на сокрушительную серию поражений в очных поединках, Лейкерс точно не считается андердогом. Однако увереннее выглядят их соседи, на успех которых букмекеры дают отличный коэффициент. Ставлю на победу Клипперс с форой +5.

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Прогноз на матч П2(+5)
Коэф.: 1.87
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