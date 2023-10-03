Прогноз на матч Ливерпуль - Юнион Сен-Жилуаз 5 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют английский Ливерпуль и бельгийский Юнион Сен-Жилуаз. Встреча пройдет 5 октября на арене “Энфилд”.

Ливерпуль

Минувшие выходные стали очень стрессовыми для английской команды, так как она потерпела первое поражение в сезоне. Ливерпуль уступил в матче против Тоттенхэма в рамках чемпионата страны.

В первом туре группового этапа Лиги Европы Ливерпуль обыграл ЛАСК из Австрии со счетом 3:1 на выезде, но в целом и эта игра подтвердила, что оборона Ливерпуля показывает нестабильную игру.

В девяти матчах нового сезона во всех турнирах Ливерпуль лишь раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это вызывает тревогу в тренерском штабе, и этот момент необходимо исправить. При этом забивает команда в среднем почти 3 гола за матч и это является хорошим результатом.

Юнион Сен-Жилуаз

По меркам чемпионата Бельгии это довольно сильная команда. В этом сезоне они показывают хорошие результаты на внутренней арене и забивают почти в каждом матче.

В Лиге Европы Юнион прошел через один раунд квалификации, обыграв Лугано из Швейцарии со счетом 3:0 по сумме двух матчей.

В первом туре группового этапа им удалось сыграть вничью с Тулузой из Франции со счетом 1:1.

Прогноз на матч

Конечно, гостям будет сложно набрать очки в этой встрече, но учитывая игру обороны Ливерпуля, забить у них должно получиться. Предлагаю вам поставить на исход – обе команды забьют за 1.9.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram